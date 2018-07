'Here comes the weekend' será el nuevo tema de Pink y Eminem

The Truth About Love es el nuevo trabajo de Pink en el que ha contado con la colaboración de Eminem, Lily Allen y Nate ruess.

NUEVO ÁLBUM 'THE TRUTH ABOUT LOVE'

En una entrevista realizada por el Herald Sun, la cantante Pink ha desvelado que grabará un tema junto al rapero Eminem. Según lo cuenta la artista, 'Él me dijo ¿Quieres hacer una canción conmigo? '¡Claro!' contesté. Nos dimos la mano y yo le dije ¿Quieres hacer una canción conmig?y él contestó '¡Claro!' Sin firmarlo. Está hecho'.

El nuevo tema se va a llamar Here comes the weekend. Pink la ha descrito como una canción de club alternativo y ha añadido 'creo que tendremos otra canción en el futuro de la que será divertido hablar'.

En el nuevo álbum The Truth About Love, que saldrá a la venta el próximo mes de septiembre, también cuenta con la colaboración de Lily Allen en el tema True Love. Pink la ha definido como 'la persona más divertida e ingeniosa que conozco'. Por otra parte Nate Ruess, del grupo Fun, colabora en la canción Just Give Me a Reason.

Tendremos que esperar e ir escuchando los pequeños adelantos que Pink publica hasta que llegue la fecha de lanzamiento.