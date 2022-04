El inesperado mensaje de Rosa López a Chanel: "Un poco más y regalas el chichi"

Chanel está ultimando todos los detalles para brillar en Turín representando a España en el festival de Eurovisión con SloMo el próximo 14 de mayo. Pero antes, ha sido la protagonista de la gala de despedida a la que han acudido numerosos artistas que han estado en su misma situación años atrás.

Una de ellos ha ido Rosa López, que representó a España en Eurovisión con su Europe's living a celebration."T e veo con una seguridad que a mí me habría venido muy bien en muchos momentos de mi vida. No dejes que nadie aplaste tu corazón porque tú estás en el escenario ofreciéndolo todo", le dijo Rosa a Chanel, con mucho cariño.

Pero lo que realmente hizo estallar las risas del público fue lo que le dijo a continuación: "Te voy a decir una cosa que siempre me dice mi madre: 'un poco más y regalas el chichi". Por último, López le ha dicho que puede contar con ella para lo que necesite y que, sobre todo, no pierda su esencia.

Ruth Lorenzo, que representó a España en Eurovisión en 2014 con Dancing in the rain, también estuvo presente en esta gala. La murciana recordó que Chanel había trabajado con ella como bailarina: "Chanel fue una de las leonas que me acompañó en el videoclip de Gigantes. A las tres de la mañana me dijo que quería llegar a hacer lo que hice. Justo lo que estás haciendo. Qué orgullosa estoy de ti".