James Bay vuelve a tocar en los bares en 'If You Ever Want To Be In Love'

James Bay acaba de lanzar el videoclip de su tema If You Ever Want To Be In Love extraído de su debut Chaos and the Calm . Aunque la fama de este británico está creciendo vertiginosamente, Bay ha decidido volver a uno de los pubs de Camden donde tocaba antes de ser famoso.

James Bay en el vídeo de 'If You Ever Want To Be In Love' / Youtube

James Bay ha pasado de ser prácticamente un desconocido a llenar estadios en muy poco tiempo. Tras ser el telonero de la gira estadounidense de Hozier, este británico de 25 años saltó a la fama con su debut Chaos And Calm del que se extraen sus éxitos Hold Back The River o Let It Go.

Ahora nos presenta el videoclip de If You Ever Want To Be In Love, otra de las canciones de este trabajo. Dirigido por Sophie Muller, que ha trabajado con artistas de la talla de Coldplay, The Strokes, Beyoncé, Maroon 5, Selena Gomez o Shakira; el vídeo muestra una actuación de James Bay en el pub The Fiddlers Elbow en el barrio londinense de Camden.

De esta manera el cantautor vuelve a los pequeños escenarios donde empezó a interpretar en directo sus primeros temas.

Por otro lado, James Bay visitará nuestro país en marzo del próximo año, concretamente dentro de la programación del festival Guitar BCN el 12 de marzo de 2016.