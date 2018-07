James Bay actuará en el festival Guitar BCN 2016

Había muchas ganas de ver a James Bay como cabeza de cartel en España. La cita será el sábado 12 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona, como parte de la programación del Guitar Bcn 2016. Las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles 30 de octubre al precio de 30 euros.

En este 2015, James Bay se colocaba en el Top 10 de iTunes en más de 50 países, incluyendo España, a tan solo unos días de publicar su primer trabajo discográfico, Chaos And The Calm, algo verdaderamente insólito con un primer álbum. El joven cantautor británico lanzaba su álbum en marzo, precedido por el éxito de su tema Hold Back The River, una de esas canciones que apunta a himno tan solo con la primera escucha. Le ha seguido también Let It Go, como segundo single de su debut. Con su voz profunda y hechizante y su imagen de "rockero indie", James Bay ha resultado ser todo un descubrimiento como intérprete y como compositor. Destaca gracias a su emocionante interpretación, su cautivadora manera de narrar historias y su espíritu inimitable: El perfecto heredero al trono Brit-Pop-Folk.

En su emocionante ascenso, James Bay ganaba también este mismo año el BRITs 2015 Critics' Choice Award, premio que comparte con artistas como Adele, Florence & The Machine, Sam Smith o Jessie J, entre muchos otros. Y en la BBC 1, se situaba en el Número 2 dentro del ranking como Sonido del 2015.

James Bay, originario del la pequeña población de Hitchin (UK), se ha ganado a pulso su reputación, y es que con tal solo un disco en el mercado, además ha actuado en los mejores clubs y recintos de Londres, abriendo los shows de grandes artistas, incluida su actuación como artista invitado de The Rolling Stones en Hyde Park, o abriendo para Kodaline en dos giras con las entradas agotadas, y acompañando a John Newman o Tom Odell. También lo hemos podido ver en el Burberry’s Prosum Spring/Summer Fashion Show y en el iTunes Music Festival, alimentando desde el directo a su creciente legión de seguidores.