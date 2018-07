Jason Derulo versiona 'What is Love' de Haddaway

Jason Derulo está en plena promoción de su próximo álbum, del que desconocemos el nombre y fecha de publicación, pero sí el primer single: Want To Want Me. Ahora, también se ha filtrado el que podría ser un nuevo tema del álbum , una versión del éxito de Haddaway de los años 90, What Is Love.

Imagen promocional del nuevo sencillo de Jason Derulo, 'Want To Want Me' / europafm.com

Se ha filtrado una nueva canción que podría estar incluída en el nuevo disco del cantante y bailarín Jason Derulo, del que no se conoce aún mucha información. Después de presentar el primer single promocional, Want To Want Me, la semana pasada, ahora podemos escuchar esta filtración en la que Derulo versiona un mítico éxito de los años 90: What Is Love.

El tema original se estrenó el año 1993 de la mano del cantante Haddaway y se trata de uno de los clásicos del techno-dance. Jason Derulo, como ya ha hecho en otras ocasiones como con el tema Fight For You del anterior Africa de Toto o su Don't Wanna Go Home del Show Me Love de Robin S, samplea esta canción para tener un formato nuevo que nos muestra el cantante en su ámbito más noventero.

No es el único tema que se ha filtrado del cantante, así que ya tenemos dos nuevas canciones, a parte del sigle Want To Want Me, que podrían aparecer en el nuevo trabajo de Jason Derulo. Fuck Yo Man es el otro tema que hemos podido escuchar y que se puede convertir en un pelotazo en las pistas de baile, gracias a su estilo dance.