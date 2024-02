¿Jennifer López deja la música?

La puertorriqueña se ha pronunciado acerca de una posible retirada de los estudios de grabación tras This is me… Now , su noveno álbum, que verá la luz el 16 de febrero.

Jennifer López ha alertado a todos sus seguidores al insinuar que This is me… Now, el noveno álbum de su carrera musical que estará disponible el 16 de febrero, implique su retirada. “Siento que es el final de una especie de era para mí”, ha explicado.

La artista se ha pronunciado al respecto en una entrevista para ET, en la que cuenta cómo su último lanzamiento resulta una suerte de secuela de This Is Me… Then, su tercer álbum de estudio publicado en 2002.

“Ni siquiera sé si algún día volveré a hacer otro álbum después de este”, ha detallado la del Bronx, que se muestra orgullosa con el resultado de su último disco: “Es el tipo de proyecto por excelencia de Jennifer López, J. Lo, y realmente me siento muy realizada”.

“No le digas a Benny (Medina) que eso es lo que estoy pensando”, comentaba entre risas en referencia a su mánager, que no parece ser consciente de los planes de Jennifer López.

El álbum viene acompañado de su homólogo para las pantallas con This is me… Now: A love Story, una película inspirada en la música de J. Lo que se estrenará en Amazon Prime, también el 16 de febrero.

Aún hay que esperar para saber cuál será la decisión de la artista, una de las figuras latinas por excelencia durante las últimas décadas en Estados Unidos.