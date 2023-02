Joaquín Sabina y Leiva ganan el Goya a Mejor canción original por Sintiéndolo mucho

Joaquín Sabina y Leiva han recibido el Goya a Mejor canción original por la canción Sintiéndolo mucho, de la película documental de Fernando León de Aranoa. El de Úbeda consigue así su primer cabezón, después de tres nominaciones, mientras que para el madrileño es su segundo premio.

Ha sido Leiva el encargado de recibir este premio, ya que Sabina no ha acudido a la gala de Sevilla. El cantante ha levantado el cabezón acordándose del flaco y de lo que supuso para ambos la gala de los Goya 2022, cuando Sabina volvió a subirse a un escenario dos años después de la fatal caída al foso del Wizink Center de Madrid que casi le cuesta la vida.

"Hace un año estaba tocando aquí con Joaquín Sabina, justo hacía dos años que él había tenido un accidente, se había caído del escenario. Me parecía bonito animarle a tocar juntos, a recuperar un poco de confianza otra vez y la verdad es que esa actuación ha sido crucial para su vuelta a la carretera. Me parecía bonito Así que es bien bonito recibir este premio aquí. Además en unas horas es su cumpleaños. Es el cumpleaños de Joaquín Sabina. Le quiero decir que 'Te quiero mucho, flaco. Feliz cumpleaños. Aquí tienes un regalo cojonudo que te llevo a casa'. También quería compartir este premio con mi amigo Fernando León de Aranoa y también con mi mamá que le han dado el alta del hospital hace unos días y está ya en casita. Te quiero mucho, mami", ha dicho el cantante, veterano en esta gala.

Leiva ganó el Goya en 2018 por La Llamada, tema principal de la banda sonora de la película de Los Javis. Lo hizo cuando Sabina ya había sido nominado en dos ocasiones. La primera vez que estuvo nominado fue en 2002 por la canción Semos diferentes, compuesta para la película Torrente 2: Misión en Marbella. Tres años más tarde, en 2005, escribió La rubia de la cuarta fila para Isi/Disi, que también le valió una nominación al Goya que tampoco se llevó.

En Sintiéndolo mucho, cada músico tiene un papel diferente. "Leiva ha hecho la melodía de Sintiéndolo mucho aunque la letra es mía. Desde hace años es una persona fundamental en mi vida y con música", aseguró Sabina en Uppers al hablar del productor de su disco Lo niego todo y con el que ya trabaja en el disco Contra todo pronóstico, nombre de la gira con la que vuelve a los escenarios en 2023.

El mensaje de Sabina en 'Sintiéndolo mucho'

"Tiene todo lo que soy yo. La burla de uno mismo pero también la chulería, creo que se parece mucho a la película", aseguró Sabina en el videoclip al reflexionar sobre el significado de esta canción, cuyo proceso creativo mostró Leiva a través de sus redes sociales.

En la canción, el cantante jienense echa la vista atrás al pasado que recuerda con orgullo —"No tengo nada que olvidar de mi pasado"— y mira con optimismo el futuro —"No me veréis en Benidorm con el Imserso"—.

Antes incluso de anunciar su gira de 2023, Sabina dejó claro con esta canción que su carrera no había terminado. La fatal caída al foso del Wizink Center de Madrid en su concierto con Serrat en febrero de 2020 fue un susto, un capítulo más, pero nada que le vaya a impedir seguir cantando.

Y precisamente a Serrat le dedica unas palabras en Sintiéndolo mucho, en la que celebra su amistad y lo que ese día hizo para él.

Muchos creyeron que me habían amortizado

Cuando viajé del Wizink Center en camilla al hospital

Con los dedos del Serrat entrelazados

Devolviéndome las ganas de cantar

También hace un guiño al director Fernando León de Aranoa, encargado de seguirlo durante los últimos 13 años para hacer un retrato fiel de su figura como artista.

Ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy

Un tahúr que no se cansa de arriesgar