Johnny Depp colabora en el nuevo disco de Marilyn Manson

Johnny Depp ha grabado batería y guitarra en una de las canciones de Born Villain, el próximo disco de Manson. El tema es You're so vain, una versión de Carly Simon y será el bonus track del disco. 'Hemos hecho una versión juntos de una canción que nos pareció que era irónica para nosotros. Él toca la batería y la guitarra solista, y yo le acompaño y cantó. Es un bonus track de mi disco y en el vídeo apareceremos ambos mirándonos como un espejo' afirma Marilyn Manson en una entrevista a MTV.

Manson, que es famoso por su maquillaje gótico y excéntrico en el escenario, también revela que actuará en la fiesta de cumpleaños de Jack (9 años), el hijo de Johnny Depp. 'Jack, el hijo de Johnny - en cuyo cumpleaños voy a tocar - estaba en la habitación y ha colaborado en la canción. Es genial'. No es la primera vez que trabajan juntos; ya habían coincidido en The Nobodies, el remix de Manson para la película From Hell. Depp es amante de la música, y famosos son sus proyectos junto a Oasis en el tema Fade In-Out o su proyecto P, un grupo junto a Gibby Haynes (cantante de Buthole Surfers), Flea (bajista de Red Hot Chilli Peppers) y Steve Jones (de Sex Pistols).



El polémico cantante recuerda cómo conoció a Johnny Depp: 'Lo conocí cuando tenía 19 años. Yo era un extra en 21 Jump Street (Nuevos Policías). Le compré a su hija su primer par de zapatos de tacón alto cuando llevaba pañales. Somos amigos desde hace mucho tiempo'.