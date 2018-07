Justin Bieber: 'Mi colaboración con One Direction va a ser genial'

¿Qué pasa cuando dos fenómenos de la música como One Direction y Justin Bieber se juntan? Justin ha revelado que va a grabar una canción junto a One Direction, que estará incluido en el próximo disco de la banda.

El grupo One Direction se ha colocado en el número 1 en ventas con más de 76.000 copias vendidas. Sin embargo, su popularidad es incomparable con la de Justin Bieber que, a lo largo de su corta trayectoria musical, ha vendido más de cuatro millones de discos.

Pero, ¿qué pasa cuando dos fenómenos de la música, como es el caso One Direction y Justin Bieber, se juntan? El resultado final es una bomba musical.

Justin Bieber ha revelado que va a grabar una canción junto a Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne. Un tema que estará incluido en el segundo álbum de la banda.

Según 'Contactmusic', Justin le dijo a la BBC Radio 2: "Los chicos de One Direction son muy buenos. Tenemos un montón de diversión cada vez que salimos. Vinieron a mi casa y nos quedamos simplemente relajándonos en la piscina y escuchando música".

"Estuvimos hablando de mi colaboración con ellos en una canción de su próximo álbum. Va a ser genial", dijo el cantante.

En la entrevista Justin bromeó sobre el tipo de chicas que les gustan a los componentes del grupo. "Yo les pregunté con quién más les gustaría trabajar y ellos me respondieron que con Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift y Jennifer López".

"Ahora no me malinterpretéis, todas son artistas con mucho talento, pero ¿no parece haber un patrón emergente? Y, mirando la sonrisa en los rostros de los chicos... No creo que se tratara de la música", contó Justin Bieber.