El emotivo discurso de Céline Dion en la primera semifinal de Eurovisión 2025

Con tan solo 20 años, en 1988 Céline Dion ganó Eurovisión representando a Suiza con la canción Ne Partez Pas Sans Moi, algo que le cambió la vida para siempre. Y la actual edición del Festival de la Canción ha querido rendirle homenaje a la gran cantante.

Ha sido en la primera semifinal del certamen, celebrada este martes 13 de mayo, en la que se ha recordado aquel hito para Suiza y la artista canadiense. Y este bonito homenaje ha venido acompañado de un emotivo discurso de la propia Dion.

La intérprete de My Heart Will Go On ha mandado un mensaje a través de un vídeo, recordando aquella vez que consiguió todo un logro para Suiza. "Querido concursantes y familia de Eurovisión, queridos fans y amantes de la música de todo el mundo. Nada me gustaría más que estar con vosotros en Basilea ahora mismo. Suiza siempre tendrá un lugar especial en mi corazón", ha expresado la artista.

Asimismo, Céline Dion ha mostrado todo su afecto a Suiza: "Es un país que creyó en mí y me dio la oportunidad de ser parte de algo tan extraordinario. Ganar el Festival de la Canción de Eurovisión representando a Suiza en 1988 fue un momento que cambió mi vida y me siento muy agradecida con todos los que me apoyaron".

"Ahora, 37 años después, lo sé, es tan bonito y emotivo ver a Suiza ganar y acoger este increíble evento una vez más. A la gente de Suiza, gracias por vuestro amor. Esta noche es vuestra y espero que os sintáis tan orgullosos como me siento yo", ha continuado compartiendo con el público.

Por último, la artista ha ensalzado el poder de la música: "La música nos une, no solo esta noche, no solo en este momento maravillosa. Es nuestra fuerza, nuestro apoyo y nuestra compañía en los momentos que la necesitamos".

Tras estas bonitas palabras, exrepresentantes de Eurovisión de distintos países han interpretado en francés Ne Partez Pas Sans Moi, creando un momento mágico en el Basel Arena.