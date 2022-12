Karol G se ríe de sí misma por su forma de hablar inglés y arrasa en redes

Karol G es una reina colombiana, sin embargo, su fama la ha llevado por todo el mundo, especialmente por países de habla inglesa. A pesar de que no es una lengua que domina al 100%, la artista ha demostrado que no tiene ningún problema para desenvolverse en este idioma.

Aun así, también es consciente del fuerte acento 'paisa' que tiene y ha querido reírse un poco de esto. Ha compartido un video en TikTok bajo la frase 'Para que fingir' y en él se la ve enviando una nota de voz en un perfecto inglés, sin embargo, cuando ella lo reproduce de nuevo, se ve que tiene muchísima entonación colombiana.

Los problemas de Karol G con el inglés

No es la primera vez que la intérprete de Tusa se refiere al problema que tiene con el acento a la hora de hablar inglés. En una entrevista que dio en agosto en Molusco TV, contó: "Yo soy de Medellín... nosotros los paisas tenemos un acento muy marcado, entonces cuando hablo en inglés, yo hablo con mi acento paisa..."

"Yo me puedo defender en una conversación, puedo hablar en inglés, no lo hablo a la perfección, todavía veo películas que hay cosas que entiendo, cosas que no. Pero me siento bien donde estoy. Ya tengo ganas es de aprender otro idioma, quiero aprender a hablar portugués", apostilló.

¿Qué te parece el acento de Karol G hablando en inglés? Realmente la artista colombiana tiene una icónica forma de pronunciarlo.