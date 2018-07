Lady Gaga se adelanta a Santa Claus para regalar la versión Jazz de 'You And I'

Lady gaga You and I / europafm.com

Lady Gaga ha decidido adelantarse a la Navidad y regalar a sus Little Monsters, y al mundo entero, la versión jazzera de su tema You And I. En 2011 la artista ya deleitó a sus seguidores con esta versión en los anuncios de los MTV VMA, y todos quedaron maravillados al escucharla. Ahora, la diva del Pop ha decidido deleitarnos con la versión completa del tema, bastante más relajada que la canción original.

Muchos comentan que Gaga se está preparando para la grabación de un álbum íntegro de jazz junto a Tony Bennett, y que esto es tan solo un adelanto de lo que es capaz de hacer... ¿Qué te parece?