Lady Gaga incluye Angel Down en su álbum, una canción contra la violencia policial racista

Lady Gaga siempre ha reivindicado los derechos humanos y esta vez lo ha hecho a través de su último álbum, Joanne, en el que ha incluido Angel Down, un tema que habla de la violencia y la problemática de armas que existe en Estados Unidos.

La cantante ha explicado en una entrevista que esta canción está inspirada en el caso de Trayvon Martin, un afroamericano desarmado de 17 años que murió en manos de un agente. La artista ha querido mostrar el miedo que tienen los negros ante la policía y el racismo en Estados Unidos.

Angel Down es una de las canciones más emotivas del nuevo disco de Lady Gaga, que ha confesado que no estaba del todo segura de si escribir sobre este tema, al ser una mujer blanca, pero se atrevió después de hablar con sus fans negros: "Me dijeron que conducen en sus coches y si escuchan una sirena, les entran muchas paranoias, se congelan y no pueden ni pensar". Parece ser que esta situación es constante en Estados Unidos, la tenista Serena Williams lo explicó en una emotiva carta.

Lady Gaga ha presentado Joanne en el bar The Bitter End de Nueva York, donde empezó su carrera, y ha interpretado varios temas del álbum, entre ellos Angel Down.