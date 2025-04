Lana del Rey lanza 'Henry, Come On', primer single de su nuevo disco

La cantante ha estrenado casi por sorpresa el primer adelanto del que será su nuevo álbum, The Right Person Will Stay, que estará disponible el próximo 21 de mayo.

Aunque ya había compartido un breve adelanto de la canción en su perfil de Instagram en enero de 2024, etiquetando al compositor y productor de música country Luke Laird, el estreno de Henry, Come On ha llegado casi por sorpresa.

El tema, que nace como primer sencillo del que será su próximo álbum, The Right Person Will Stay, desprende inspiración country y coincide con su presentación como cabeza de cartel en el festival Stagecoach 2025 el 25 de abril, un evento anual de música country que se celebra en el Empire Polo Club en Indio, California, en el Valle de Coachella, en el desierto de Colorado.

Del Rey ya había anunciado su décimo álbum en una publicación de Instagram de noviembre donde agradeció a Laird, Jack Antonoff, Zachary Dawes y Drew Erickson su "hermoso trabajo" en el LP que incluye 13 temas.

"Han sido nueve meses de locura y tengo mucha suerte de que, el 25, se cumpla un año desde que encabecé Coachella", donde actuó hace un año. "Gracias a mis amigos del festival (Stagecoach) por dejarme tocar mis nuevas canciones este año".

The Right Person Will Stay estará disponible el 21 de mayo, como continuación del álbum de Del Rey de 2023, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Este último disco le valió a la estrella del pop alternativo cinco nominaciones en la 66.ª edición de los Grammy, incluyendo una nominación en las codiciadas categorías de canción del año y álbum del año.