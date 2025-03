Leiva da las claves de su gira 'Gigante': escenografía, invitados, setlist…

Leiva estrena Gigante el 4 de abril, un disco donde el rockero vuelca talento, mucha música y colaboraciones como la aclamada con Robe Iniesta en Caída Libre.

El artista comenzará el tour Gigante 2025 en mayo, y esta gira tendrá dos fechas en el Movistar Arena de Madrid el 21 y 23 de junio. A raíz de lo que está por llegar, Leiva se ha prestado a hablar con el mencionado recinto de la capital sobre su trayectoria, su relación con las salas y su próximo proyecto musical.

El cantante ha reflexionado sobre ciertos temas, como el de envejecer como artista: "Todo tiene que ver con las referencias". Para él, a nivel artístico también es importante lo que plasma en los videoclips, y en Gigante el plano secuencia es muy importante.

Leiva, ¿posible actor?

Sin embargo, pese a apreciar todos estos recursos audiovisuales, Leiva ha dejado claro que no sería actor. No obstante, le llegó la oportunidad de debutar como tal, pero se negó. "Me propusieron una cosa gorda para una serie de Netflix enorme".

"He tenido dos parejas de muchos años actrices. He vivido muy de cerca el oficio y no es algo impulsivo que te salga, es un oficio enorme", ha justificado sobre no dar el salto a la pantalla.

No obstante, tiene muy presente esa estética de lo visual, y ha reflexionado sobre lo que quiere mostrar en el escenario: "A veces el dinero no hace la diferencia, pero en escenografía en general cuanto más te gastes tienes más recursos y es más molón".

Las claves de sus próximos conciertos en Madrid

Sobre los próximos conciertos de Leiva en el Movistar Arena, el artista ha explicado que están "en ello": "Voy a dar un paso un poquito más hacia adelante con algo más sencillo, pero más elegante".

Por otro lado, el intérprete de Terriblemente Cruel se ha mostrado discreto sobre si invitará a artistas a sus conciertos en Madrid, pues suele improvisarlo bastante según la ciudad en la que esté. "Un número de invitados muy grandes puede entorpecer un show", ha compartido.

En cuanto a elegir el repertorio, Leiva se sincera y asegura que "no es muy bueno" haciéndolos. La clave para él es ir alternando y añadir canciones nuevas en cada concierto. Eso sí: la voz no le permitiría nunca hacer "cuatro horas" de show. Tampoco le gustaría la idea, pues su máximo como espectador es de "dos horas y pico", si no desconecta.

Sobre sus manías en conciertos, el artista ha contado que a veces "hay un murmullo tan molesto que llega hasta el escenario". "Son las veces contadas que lo he sentido, pero no me he sentido nada bien. Digamos que es de las cosas más molestas que te pueden pasar". "Es muy ingrato", ha insistido.

Su vida al margen de la música

Tal y como ha contado en el podcast del Movistar Arena, cuando no está de gira Leiva está "en la montaña". Adora la vida en la naturaleza, y siempre busca evadirse allí.

Pese a estar tranquilo, "la actividad mental" le impide cosas "normales" como dormir la siesta en su tiempo libre. Eso sí, sí ve la televisión de manera habitual, y le encanta ver deportes como el tenis, el atletismo y el fútbol.

En general no duerme mucho, y se pone nervioso antes de los conciertos: "Con los años mis nervios se han agudizado". De hecho, no empieza a disfrutar hasta la 11º canción. "Al principio tu cerebro no te deja estar presente, sino que piensa que hay que salvarlo", detalla el intérprete de Francesita.