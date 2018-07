Leiva presenta el vídeo de 'Terriblemente cruel'

Leiva nos presenta el videoclip de Terriblemente cruel, single oficial de su segundo álbum en solitario, Pólvora, que saldrá a la venta el próximo 28 de enero.

Tras su álbum debut Diciembre, Leiva destapa su faceta más cruda con el estreno de Terriblemente cruel, un canción pop que nos avanza el estilo del álbum: puro sentimiento y tensión. El primer avance fue Afuera en la ciudad y alcanzó el número uno en iTunes.

El artista ha confirmado las cinco primeras fechas de la gira de presentación del álbum:

- 28 de febrero. Salamanca, Palacio de congresos y exposiciones de Castilla y León (Cuesta de Oviedo S/n).

- 1 de marzo. Santiago, Capitol (Rúa de Concepción Arenal, 5).

- 7 de marzo. Jaén, Kharma (Avda. de Madrid km 333).

- 8 de marzo. Sevilla, Custom (Polígono Calonge c/ Metalurgia, 25).

- 18 de marzo. Valladolid , My Way (Complejo Las Lomas. C/ Pintor Juan Antonio Morales).



Leiva - Terriblemente Cruel on MUZU.TV.