Lily Allen estrena su nuevo vídeo 'URL Badman'

Desde que se informase hace poco que el nuevo single del álbum Sheezus sería As Long As I Got You, la británica no ha dado tiempo a digerir la noticia que URL Badman ya está pegando fuerte. En este, habla sobre blogueros criticones y demás fauna tóxica de Internet y nos los deforma con efectos especiales y coloridos que no pasan desapercibidos, igual que en su vídeo Fuck You.

Lily Allen sigue trabajando sin descanso. Y es que, con este estreno, ya son seis los singles que promociona en menos de un año. Eso además, sin contar L8 CMMR en la banda sonora de la serie Girls. Pero eso no es todo, a finales de julio Lily lanzará una de sus canciones más aclamadas en este trabajo, Sheezus, junto a Greg Kurstin que ya se promociona en iTunes Australia como el próximo temazo del disco.