Luna Ki envía un mensaje "desde 2034" para explicar por qué se retira del Benidorm Fest

Luna Ki, una de las apuestas favoritas por el público para ganar el Benidorm Fest, se ha retirado pocos días antes del inicio de la primera semifinal. En un breve comunicado, su equipo explicó que este cambio de última hora venía provocado por la decisión final de Eurovisión de no aceptar el autotune en ninguna de sus actuaciones.

Un día más tarde, Luna ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde explica de forma detallada los motivos de esta decisión.

"Siento comunicaros que no voy a poder actuar en Benidorm Fest. El motivo es que Europa, finalmente, no permitirá el uso del autotune", ha empezado explicando, sin dejar de agradecer a su equipo y a la organización todos los esfuerzos realizados para que esta actuación se pudiese llevar a cabo.

"Podría haber dicho una excusa, podría haber dicho algo relacionado con mi salud, pero no voy a hacerlo. Porque como artista y como persona, para mí es muy importante la verdad. Siempre voy a defender la verdad de mi arte y no me voy a avergonzar de ello y por eso explico la verdad del por qué me retiro de este concurso".

Luna se ha adelantado a aquellas críticas que podrían surgir tras esta decisión, de aquellos que puedan acusarla de no saber cantar sin autotune. "Luna canta. Y canta sin autotune. Pero Luna Ki canta con autotune y así es mi proyecto y por eso lo estoy defendiendo".

Por otro lado, Luna asegura que mucha gente cercana que sabe cómo canta sin autotune le ha animado a hacerlo así en el certamen, pero se trata de una cuestión de principios. "El autotune es parte de la esencia de esta canción y la verdad es que el autotune no solo se ha utilizado como una herramienta del directo, sino como una herramienta de la composición".

"Es parte del concepto de la canción. Si os cuesta entender esto, pensad en una canción que esté hecha con guitarra eléctrica y de repente se vea forzada a llevarla a guitarra acústica. Quizá perdería su esencia, su gracia o su fuerza", ha añadido para dejarlo más claro.

Además, Luna Ki ha reconocido que sí se le advirtió que quizá en Turín no hubiese podido utilizar el autotune: "En caso de que hubiese ganado el Benidorm Fest y hubiese ido a Eurovisión a representar a España, hubiese tenido tres meses para adaptar la canción a una versión que sí que me hubiese gustado sin autotune. Pero esto resulta imposible a pocos días de los ensayos televisivos", ha añadido.