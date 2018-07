Madonna estrena 'Living for love', primer single de 'Rebel Heart'

Después de semanas de filtraciones de grabaciones en internet que llevaron a la artista a asegurar que se sentía "violada", ahora están ya disponibles en iTunes seis canciones tituladas Living For Love, Devil Pray, Ghosttown, Illuminati, Unapologetic Bitch y Bitch I'm Madonna (con Nicki Minaj).

"Prefiero que los fans escuchen las canciones terminadas en lugar de esas versiones incompletas que están circulando. Consideradlo un regalo navideño prematuro", explica Madonnaen un comunicado.

Las canciones del disco son Unapologetic Bitch, Bitch I'm Madonna, Addicted (The One That Got Away), Borrowed Time, Heartbreak City, Illuminati, Joan Of Arc, Living For Love (Carry On), Devil Pray, Messiah, Rebel Heart, Revolution y Wash All Over Me.

A continuación puedes escuchar Living For Love, el primer single de Rebel Heart: