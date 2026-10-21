Mafalda Cardenal anuncia un concierto en Madrid para presentar su nuevo álbum 'Belonia'

"Todo el mundo tiene un lugar favorito. El mío abre sus puertas el 26 de noviembre", ha escrito Mafalda Cardenal para anunciar su concierto en el Gran Teatro Pavón de Madrid. Esta es la primera parada de una gira que se anunciará próximamente.

La artista presentará su nuevo álbum, Belonia, durante este evento. Una cita en la que la alicantina llevará al directo las canciones de su segundo disco, un trabajo con el que abre una nueva etapa marcada por el optimismo, el amor y una evolución musical que la muestra más segura de sí misma.

Las entradas para este concierto ya están a la venta en enterticket.com.

La presentación en directo de 'Belonia'

Publicado el pasado 16 de octubre, Belonia es mucho más que un disco: es un lugar sin fronteras, un estado de ánimo en el que dejar atrás los malos rollos para dar paso a una forma más luminosa de entender las emociones. A través de sus nuevas canciones, Mafalda Cardenal construye un universo propio en el que conviven las referencias clásicas del pop, las melodías irresistibles y esa manera tan personal de convertir las pequeñas historias cotidianas en canciones con las que es fácil identificarse.

Temas como canción de amor, creo que te quiero, desde que no estás, gigantes o algo paranormal forman parte de este nuevo capítulo creativo, en el que la artista explora una faceta más positiva y sofisticada sin perder la honestidad que ha definido su música desde el principio.

Con Belonia, Mafalda Cardenal continúa consolidándose como una de las voces del pop nacional, conectando con una generación que encuentra en sus canciones una forma de poner palabras a lo que siente. El concierto del Gran Teatro Pavón será una oportunidad para descubrirlo por primera vez en directo.