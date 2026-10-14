Marlena anuncia nuevo disco para 2027 con un guiño a Antonio Machado

Marlena en 'Nadie se muere de amor' | YOUTUBE

El tercer álbum de estudio de Marlena está cada vez más cerca.

En 2027 llegará el nuevo disco de Ana y Carol, que han querido compartir la noticia en sus redes sociales publicando un vídeo grabado en una plaza de toros que acompañan de una reflexión sobre la importancia de mirar hacia adelante en la que citan a Antonio Machado.

"Tierra que vive con ruido

Talado el ruido, el problema se va

Despejando ramas y nidos buena vista te dará

Para ver que si hay camino y que tú haces camino al andar

Y es que un gran poeta un día dijo que al volver la vista atrás

Se verá la senda que nunca se ha de volver a pisar"

El vídeo está grabado en la misma plaza de toros que el videoclip de Amiga date cuenta, segundo adelanto de este proyecto después de Nadie se muere de amor.

El disco, que llega después de Primeras Veces (2023) y entre cuatro paredes y una verdad (2024), supondrá un cambio para Marlena que estrenará nueva faceta sonora y creativa.