Marlena celebra 30 años de Europa FM con un showcase exclusivo en Granada | Europa FM

¡En Europa FM no dejamos de celebrar que cumplimos 30 y Marlena lo hace con nosotros!

Después de viajar a Onda (Castellón) para hacernos vibrar en un showcase único y hacerlo también a Reus (Tarragona), Ana y Carol se han apuntado una nueva cita en el calendario y el viernes 23 de octubre viajarán a Granada para reunirse de nuevo con nuestros oyentes.

Las madrileñas animarán la fiesta en la Sala Granada 10 haciendo sonar sus grandes hits como red flags, gitana o amor de verano y sus recién lanzadas Amiga date cuenta o Nadie se muere de amor.

¡Un plan de viernes que no querrás perderte! Apunta aquí todos los detalles y no dejes de seguirnos. Muy pronto te contaremos cómo y cuándo conseguir invitaciones.

🗓️ Cuándo: viernes, 23 de octubre

📍 Dónde: Sala Granada 10

🕒 A qué hora: 20:00 horas | Apertura de puertas: 19:00 horas