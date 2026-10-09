VIERNES, 23 DE OCTUBRE

Marlena celebra 30 años de Europa FM con un showcase exclusivo en Granada

¡No dejamos de celebrar y lo hacemos con Marlena! Después de su paso por Onda (Castellón) y Reus (Tarragona), Ana y Carol se preparan para viajar a Granada e invitar a todos los oyentes de Europa FM a un showcase exclusivo el viernes 23 de octubre. ¿Te apuntas?

Marlena celebra 30 años de Europa FM con un showcase exclusivo en Granada
Marlena celebra 30 años de Europa FM con un showcase exclusivo en Granada | Europa FM

Europa FM

Madrid 09/10/2026 16:04

¡En Europa FM no dejamos de celebrar que cumplimos 30 y Marlena lo hace con nosotros!

Después de viajar a Onda (Castellón) para hacernos vibrar en un showcase único y hacerlo también a Reus (Tarragona), Ana y Carol se han apuntado una nueva cita en el calendario y el viernes 23 de octubre viajarán a Granada para reunirse de nuevo con nuestros oyentes.

Las madrileñas animarán la fiesta en la Sala Granada 10 haciendo sonar sus grandes hits como red flags, gitana o amor de verano y sus recién lanzadas Amiga date cuenta o Nadie se muere de amor.

¡Un plan de viernes que no querrás perderte! Apunta aquí todos los detalles y no dejes de seguirnos. Muy pronto te contaremos cómo y cuándo conseguir invitaciones.

🗓️ Cuándo: viernes, 23 de octubre

📍 Dónde: Sala Granada 10

🕒 A qué hora: 20:00 horas | Apertura de puertas: 19:00 horas