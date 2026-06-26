Marlena le echa un pulso al desamor en 'Nadie se muere de amor', su nuevo single
Marlena continúa su senda con Nadie se muere de amor, un grito a seguir viviendo tras el despecho que promete ser todo un himno de los festivales de este verano.
Marlena vuelve a demostrar su capacidad para conectar con toda una generación con Nadie se muere de amor, una canción que aborda el final de una relación desde una perspectiva mucho más positiva que dramática.
Ana Legazpi y Carolina Moyano dejan claro que son fieles a su estilo, y esta vez desde la superación personal recuerdan que tras una ruptura queda todavía toda una vida que vivir. La canción reconoce que el proceso puede ser difícil, lleno de dudas y nostalgia, pero insiste en que no es el final de nada.
El indie pop continúa siendo el protagonista con esa inconfundible mezcla de guitarras y una producción donde la voz también es la protagonista. Nadie se muere de amor promete ser todo un himno de este verano, sobre todo de festivales.
Con este lanzamiento, Marlena continúa consolidando un estilo propio, y podría ser un adelanto de un gran proyecto.
Letra de 'Nadie se muere de amor'
Escúchame, nadie se va a morir de amor
Aunque ahora mismo no te salgan las palabras
Un nudo en la garganta
Escúchame, todos perdemos la razón
Y tus ojitos no levantan la mirada
Y no me da la gana
Hice aviones con sus cartas yo también
Nunca pensé que iba a doler el filo de un papel
Si escuece y pica este desastre
Si escuece, déjalo que sangre
Que sangre
Todo carece de sentido
Ven a buscarlo en este sitio
Ponte esa falta tan bonita
Y ven aquí a bailar conmigo
El tiempo nos mira distinto
Se desvanece en un suspiro
Voy a arrancarte la penita
Fue un placer llorar contigo
Ya lo sé, tirita al pecho
Hay un puñal clavado dentro
Muévete, suéltate el pelo (baila con tu despecho)
Pero hice aviones con sus cartas yo también
Nunca pensé que iba a doler el filo de un papel
Si escuece y pica este desastre
Si escuece, déjalo que sangre
Que sangre
Todo carece de sentido
Ven a buscarlo en este sitio
Ponte esta falta tan bonita
Y ven aquí a bailar conmigo
El tiempo nos mira distinto
Se desvanece en un suspiro
Voy a arrancarte la penita
Fue un placer llorar contigo
Escúchame, nadie se va a morir de amor
Aunque ahora mismo