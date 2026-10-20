Marlena anuncia su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid

El éxito in crescendo de Marlena llega al Movistar Arena: el dúo anuncia su primer concierto en el famoso pabellón madrileño el 1 de octubre de 2027.

"Temblando os informamos de que esto es real y no es IA. Sabemos el nivel y la profundidad de lo q significa este temita del Movistar Arena y os prometemos un show y una gira a la altura de ello", han expresado junto al anuncio del show en redes sociales.

"Madrid, casita, después de dos años, volvemos a vernos. Pero en plan a lo bestia", añaden Ana Legazpi y Carol Moyano. Así, las reinas de los festivales dan un pasito más con un concierto a lo grande en el Movistar Arena.

Cómo comprar las entradas para Marlena en el Movistar Arena

Marlena también ha explicado cómo se pueden conseguir las entradas para el show más importante de su carrera. Y, aunque quede un año para el espectáculo, es esta misma semana cuando puedes conseguir los tickets.

Por un lado, la preventa se activa este miércoles 21 de octubre a las 12:00 horas. En cuanto a la venta general, esta comienza el jueves 22 de octubre a las 12:00 horas.