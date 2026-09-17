¿Crisis al cumplir 30 años? Siloé, Leiva, Marlena y Sidonie nos cuentan cómo vivieron el cambio de década

El 15 de abril en Europa FM cumplimos 30 años y, lejos de entrar en una crisis por el cambio de década, decimos liarnos la manta a la cabeza para celebrarlo a lo grande.

El lunes 21 de septiembre montamos el gran fiestón con Amaral, Arde Bogotá, La La Love You, Nil Moliner y Pablo López y Eva Soriano y Nacho García como maestros de ceremonias y a lo largo de estos meses llevamos la música en directo a distintos lugares de España, desde Bañeza (León) con Fangoria a Onda (Castellón) con Marlena pasando por Zaragoza con Antonio Orozco o Barcelona con un gran despliegue en el escenario Europa FM de La Mercè.

La palabra crisis no va con nosotros, pero ¿cómo vivieron este cambio nuestros artistas favoritos? Ya sabemos cómo lo hicieron Arde Bogotá, La La Love You y Andrés Koi y también Viva Suecia, Amaral y Nil Moliner, ahora toca descubrir la experiencia de Leiva, Marlena, Siloé y Sidonie.

Ellos tampoco lo vivieron así, sobre todo los que ya ha pasado los 40 y los 50.

A Leiva le ha llegado a los 45: "Ahora me está arreando una cosa que no conocía". Y los integrantes de Sidonie se ríen de la crisis de los 30 después de haber pasado la de los 40 y los 50: "Esa esa la que duele".

Siloé nos emplaza unos años para hablar de crisis, ahora no la tienen, y Carol de Marlena recuerda que cumplió 30 como lo hizo Eva Amaral, sobre el escenario. Qué mejor lugar para soplar verlas, ¿no?

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