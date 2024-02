Megara deja caer que ha sido eliminada de la preselección de San Marino para Eurovisión

Todo apunta a que la banda de rock Megara no representará a San Marino en Eurovisión 2024. Lo intentó en el Benidorm Fest el año pasado y ahora ha participado en Una Voce Per San Marino con 11:11 , aunque el mensaje que ha subido en redes sociales da a entender que ha sido eliminada antes de la final.

Una Voce Per San Marino

Parece que ha terminado el sueño eurovisivo de Megara en 2024...

La banda de rock madrileña, que ya participó en el Benidorm Fest el año pasado con Arcadia, lo intentó de nuevo en esta edición y no fueron seleccionados. Esto no la detuvo y quiso probar suerte una tercera vez apuntándose a Una Voce Per San Marino, el certamen equivalente en San Marino.

La vida sonrió a los integrantes del grupo y les aceptaron como semifinalistas, teniendo que interpretar su canción 11:11 en la segunda semifinal del jueves 15 de febrero.

La dinámica del certamen es distinto a lo que conocemos, es decir, son cinco semifinales y ninguna de ellas se emite. En cada una participan 26 artistas y el jurado debe elegir a los cuatro que pasan a la final y a otros cuatro que quedan en la repesca, dando como resultado 22 finalistas. El resto son todos eliminados.

La final se emite en directo el sábado 24 de febrero y será ahí cuando el jurado elija al próximo representante de San Marino en Eurovisión.

El resultado de las semifinales es secreto, sin embargo, Megara ha compartido un mensaje en redes sociales que deja claro que han sido eliminados y no formarán parte de la final del sábado que viene. "Familia!!! Tremenda experiencia la que hemos vivido estos días en San Marino 🇸🇲😵 Ya de vuelta a España", han escrito.

Precisamente, ese 'ya de vuelta a España' da a entender que no son finalistas porque no estarán en San Marino para la final. El post se ha llenado de comentarios de fans mandándoles ánimo por no haber sido seleccionados.

