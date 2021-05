¿Cuál ha sido el mejor resultado de España en el Festival de Eurovisión?

Dos veces ha ganado España el Festival de Eurovisión, una en 1968 y la otra en 1969. En los primeros años del certamen musical —se convocó por primera vez en 1956 aunque España no llegó hasta 1961—, era fácil que el representante español se colase entre los 10 primeros finalistas. Luego ya cambió la dinámica.

Que Massiel y Salomé fueron las que consiguieron la gloria es algo ya conocido por todos. Se metieron en el puesto número 1 con La, la, la y Vivo cantando.

Pero ¿ha habido algún número 2 español en Eurovisión? ¿Quiénes son los artistas que mejor puntuación han obtenido? ¿Cuál fue la última vez que un representante español se ha colado entra los 10 primeros?

Repasamos este y otros datos sobre el paso de España por el Festival de Eurovisión.

Los 10 mejores resultados de España en Eurovisión

'La, la, la' de Massiel en 1968

- Consiguió el primer puesto y se llevó 29 puntos.

'Vivo cantando' de Salomé en 1969

- Consiguió el primer puesto y se llevó 18 puntos.

'En un mundo nuevo' de Karina en 1971

- Quedó en segundo puesto con 116 puntos.

'Eres tú' de Mocedades en 1973

- Quedó en segundo puesto con 125 puntos.

'Su canción' de Betty Missiego en 1979

- Logró un segundo puesto y se llevó 116 puntos.

'Vuelve conmigo' de Anabel Conde en 1995

- Quedó en segundo puesto con 119 puntos.

'Lady, lady' de Bravo en 1984

- Quedó en tercer puesto con 106 puntos

'Gwendolyne', de Julio Iglesias en 1970

- Consiguió un cuarto puesto y sumó ocho puntos.

'Bailar pegados' de Sergio Dalma en 1991

- Quedó de cuarto con 119 puntos.

'Amante bandido' de Azúcar Moreno en 1990

- Lograron 96 puntos y quedaron en quinto puesto.

La última vez que España quedó entre los 10 primeros

España ha participado en Eurovisión en 59 ocasiones, la de Blas Cantó de este sábado 22 de mayo será la número 60, y en 28 ocasiones ha conseguido colarse entre los 10 primeros puestos.

La última vez que logró hacerlo no fue hace mucho. En 2014 Ruth Lorenzo se quedó de décima con su canción Dancing in the rain en Copenhague (Dinamarca).

Un puesto que también Pastora Soler consiguió dos años antes, en 2012, en Bakú con su recordada Quédate conmigo.

Cuál es el país que siempre nos da la mayor puntuación

Portugal es el país que más ha contribuido a que España quede entre los mejores puestos del certamen. Desde que comenzó el festival, el país vecino ha otorgado a España un total de 209 puntos a España.

Por el contrario, España siempre se ha decantado por otorgarle sus puntos a Alemania (le ha dado 237 desde el comienzo), seguido de Italia (228 puntos) y Portugal (202 puntos).