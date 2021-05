Qué fue de Beth, David Civera, Lydia, Ramón y los últimos representantes de España en Eurovisión

Representar a su país en Eurovisión es el sueño de prácticamente cualquier artista. España tiene una larga tradición en el certamen y son muchos los cantantes que —con mayor o menor suerte— se han enfrentado a la competición.

Antes de descubrir en qué posición quedará Blas Cantó en Róterdam, vamos a hacer un repaso por algunos de los representantes de Eurovisión de las dos últimas décadas.

Si bien algunos como Miki Núñez, Amaia, Alfred García, Edurne, Soraya Arnelas, Rosa López, Pastora Soler o Ruth Lorenzo continúan de actualidad, ya sea por sus trayectoria musical o presencia en televisión; otros permanecen trabajando lejos del foco mediático.

Hace poco os contábamos qué había sido de las Ketchup, que fueron a Eurovisión en 2006 con su hit Bloody Mary, y ahora hacemos un repaso por la trayectoria de otros artistas tras su paso por Eurovisión.

Manel Navarro - Do it For Your Lover (2017)

Su fatídico gallo en el certamen no le ha impedido continuar con su carrera profesional. El catalán ha lanzado recientemente su nuevo álbum Cicatriz, repleto de colaboraciones con grandes artistas.

Una muestra de ello es que Que tengas suerte con David Otero, ¿Qué tal? con Miki Núñez o Quiéreme con Bely Basarte.

Barei - Say Yay! (2016)

En 2018, dos años después de su paso por Eurovisión, Barei lanzó You Number One, su último álbum hasta la fecha. Fue en ese año cuando la artista madrileña dio a luz a sus mellizos, motivo por el cual ha decidido centrarse en su familia.

Aún así, Barei lanzó dos temas nuevos en 2019, Bitter Cold y Las Chicas Buenas, una colaboración con Chenoa.

El Sueño de Morfeo - Contigo Hasta El Final (2013)

La que fue una de las bandas estrella de los primeros años de la década del 2000, participó en Eurovisión en 2013 con el tema Contigo Hasta El Final. También fue en ese mismo año cuando el grupo lanzó su último disco Todos tenemos un sueño.

Desde entonces, sus miembros han continuado caminos separados aunque en alguna ocasión han asegurado que esperan que esta disolución no sea definitiva.

Mientras que David Feito inició su carrera en solitario, Juan Ewan es un reconocido productor que ha fundado su propio sello discográfico y que trabaja con artistas como Marlon o Georgina.

Por su parte, Raquel del Rosario es la que más se ha alejado de la música por ahora. La artista canaria se mudó a Los Ángeles con su marido, el director de cine Pedro Castro, y sus hijos Leo y Mael.

Daniel Diges - Algo Pequeñito (2010)

El actor y cantante de 41 años enfocó desde hace mucho tiempo su carrera profesional a los musicales. Actualmente podemos verlo actuar en ¿Quién mató a Sherlock Holmes?

En cuanto a su vida personal, Daniel mantiene una sólida relación con la también actriz, cantante y bailarina Alejandra Ortiz-Echagüe, con la que tiene dos hijos en común.

Rodolfo Chikilikuatre - Baila El Chiqui Chiqui (2008)

David Fernández, nombre real del personaje Rodolfo Chikilikuatre, es un actor y cómico catalán que lleva a sus espaldas décadas de experiencia en televisión.

A principios del 2000 se unió El Terrat y su proyección junto a Andreu Buenafuente hizo que sus personajes ganasen tanta popularidad, que terminaron escogiendo a uno de ellos (Rodolfo) para representar a España en Eurovisión quedando en la posición 16 de 25. Nada mal teniendo en cuenta la suerte de España en las votaciones.

Pero poco después de su paso por Eurovisión David “mató” a Chikilikuatre, debido a la intensidad con la que había vivido los últimos cuatro meses.

Desde entonces, el actor ha continuado haciendo papeles cómicos en series como Aída, Gym Tony o La peluquería e incluso participó en la edición de Masterchef 2020. Ahora acaba de lanzar su nuevo proyecto protagonizando la serie LOL: Si te ríes pierdes, para Prime Video.

D'Nash - I Love You Mi Vida (2007)

La boyband que gozó de cierta popularidad a principio de los 2000 fueron los encargados de representar a España en 2007. Y tras su debut Todo va a cambiar, ese mismo año, poco más se supo de la carrera musical de este grupo.

Mkel Hennet, integrante de D’Nash, regresó a Eurovisión en 2019 para acompañar a Miki Núñez en la puesta en escena. Actualmente continúa trabajando en el mundo de la música en el musical 33, donde también trabaja su excompañero de grupo Javier.

Ony (Antonio Martos), también se dedica a las artes escénicas como actor y bailarín. Aunque también es profesor de pilates y de Bikram Yoga.

Por último, Esteban Piñeiro ha enfocado su carrera profesional en el cine creando su propia compañía de espectáculos y ha hecho películas junto a actores como Álex González o Adrián Lastra.

Son de Sol - Brujería (2005)

Las hermanas sevillanas Soledad, Lola y Esperanza León formaron este grupo musical con el que tuvieron gran éxito a raíz de su participación en el certamen con el tema Brujería.

Pero en 2008 Son de Sol lanzó su último álbum llamado Directo a ti y se centraron en sus vidas familiares. Las tres hermanas están casadas, tienen hijos y se mantienen alejadas de los focos.

El hijo mayor de Esperanza ha seguido los pasos artísticos de su madre y es conocido artísticamente como Kiko Peña, reconocido como una de las grandes revelaciones del flamenco.

Ramón - Para Llenarme De Ti (2004)

Ramón del Castillo quedó en segunda posición en la tercera edición de Operación Triunfo y de ahí que fuese escogido para representar a España en Eurovisión ese año.

Acudió con el tema Para llenarme de ti y a pesar de que la canción tuvo bastante éxito más allá del certamen ese año, el artista canario se desilusionó rápidamente de la fama.

Según declaró en su momento, se sintió algo engañado por su representante, considerando que le hizo perder algunas oportunidades de trabajo.

Tras su paso por Eurovisión, Ramón retomó sus estudios de Comunicación Audiovisual en su Gran Canaria natal e hizo las prácticas en la gira de conciertos de su amigo Manuel Carrasco. A partir de ahí se dedicó a realizar vídeos para clientes extranjeros en Gran Canaria y años después, en 2013, se mudó a vivir a Noruega donde trabaja para la productora Seefood TV.

Beth - Dime (2003)

Beth se dio a conocer en la tercera edición de Operación Triunfo, en la que quedó en tercera posición. Su exitoso paso por el programa le hizo representar a España en Eurovisión con Dime y lanzar su debut Mi otra realidad. Le siguió su trabajo bilingüe My own way home (2006) y después probó suerte en catalán con Segueix-me el fil (2010).

Su cuarto disco llegó en 2013 con Familia, y la artista decidió tomarse un largo descanso en la música. Fundó su firma de moda infantil Little Lia, y se centró en la moda sostenible hasta ahora, que ha anunciado su regreso a la música con Origen, su nuevo trabajo del que ya ha anunciado las fechas de su gira.

David Civera - Dile Que La Quiero (2001)

Durante los primeros años de la década de los 2000 David Civera fue uno de los artistas españoles que más sonaron en todas partes con temazos como Que la detengan, Dile que la quiero o Bye Bye. Pero tras el ascenso a la fama llegó su descenso y poco a poco la música del turolense empezó a perder popularidad.

Momento en el que decidió casarse con su pareja, Ana María Benedi, con la que tuvo dos hijos. Tras lanzar un recopilatorio en 2016 para celebrar sus 15 años en la música, David Civera regresó a la música en 2019 con su EP Empatía.

Serafín Zubiri - Colgado De Un Sueño (2000)

Además de una larga trayectoria en el mundo de la música, Serafin Zubiri también ha alcanzado grandes éxitos deportivos, sobre todo en atletismo, dentro de los campeonatos para ciegos.

En cuanto a Eurovisión, el artista navarro ha representado a España en dos ocasiones, en 1992 con Todo esto es la música, y en el año 2000 con Colgado de un sueño.

En 2013 publicó su último disco X una causa justa, y desde entonces está al frente del espectáculo musical Recordando a Nino Bravo, un monográfico sobre el cantante valenciano.

Lydia - No Quiero Escuchar (1999)

Lydia Rodríguez fue la representante de España en Eurovisión en 1999 con No quiero escuchar, donde quedó en última posición, recibiendo un solo punto por parte de Croacia.

Tras lanzar cuatro discos en solitario, en 2008 Lydia pasó a ser la vocalista de Presuntos Implicados tras la marcha de Soledad Jiménez.

En 2015 la banda decidió tomarse un descanso y se han vuelto a juntar de forma intermitente. Su última canción fue Mentiras, lanzada en 2019.

Aunque Lydia continúa intentando retomar la actividad con el grupo, actualmente trabaja como profesora particular de canto.