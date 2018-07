Los mejores discos de 2013, según la Rolling Stone

Vampire Weekend se han alzado este año con el galardón de Mejor Disco del Año, según la revista Rolling Stone. El rapero de Georgia, Kanye West, con su disco Yeezus y los franceses Daft Punk con Random Access Memories completan el podio de los mejores discos de 2013. Otra cabecera de referencia, NME, también apuesta por Yeezus como disco del año, aunque las medallas de oro y bronce en este caso recaen sobre AM de Arctic Monkeys y Like Clockwork de Queens Of The Stone Age.

Entre los 50 mejores discos de 2013 se encuentran Pure Heroine de Lorde, The Marshall Mathers LP 2 de Eminem, Bangerz de Miley Cyrus o True de Avicii.

La edición española de la revista celebraba recientemente sus premios anuales, galardonando el Delantera Mítica de Quique González como Mejor Disco, a Mala Rodríguez como Mejor Solista, a Fangoria como Mejor Grupo e Izal como Grupo Revelación.

1 Vampire Weekend - Modern Vampires of the City

2 Kanye West - Yeezus

3 Daft Punk - Random Access Memories

4 Paul McCartney - New

5 Arcade Fire - Reflektor

6 Queens of the Stone Age - ... Like Clockwork

7 Lorde - Pure Heroine

8 The National - Trouble Will Find Me

9 Arctic Monkeys - AM

10 John Fogerty - Wrote a Song for Everyone

11 Parquet Courts - Light Up Gold

12 Jake Bugg - Jake Bugg

13 Disclosure - Settle

14 Drake - Nothing Was the Same

15 Atoms for Peace - Amok

16 David Bowie - The Next Day

17 Danny Brown - Old

18 Ashley Monroe - Like a Rose

19 Nine Inch Nails - Hesitation Marks

20 Laura Marling - Once I Was an Eagle

21 Sky Ferreira - Night Time, My Time

22 Phoenix - Bankrupt!

23 My Bloody Valentine - m b v

24 Eminem - The Marshall Mathers LP 2

25 Elton John - The Diving Board

26 Chance the Rapper - Acid Rap

27 Myley Cyrus - Bangerz

28 Kacey Musgraves - Same Trailer Different Park

29 Bombino - Nomad

30 Tegan and Sara - Heartthrob

31 Haim - Days Are Gone

32 Chrvches - The Bones of What You Believe

33 Pusha T - My Name is My Name

34 Neko Case - The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You

35 Best Coast - Fade Away

36 Waxahatchee - Cerulean Salt

37 The So So Glos - Blowout

38 Kurt Vile - Wakin on a Pretty Daze

39 Keith Urban - Fuse

40 Pearl Jam - Lightning Bolt

41 J. Cole - Born Sinner

42 Earl Sweatshirt - Doris

43 Savages - Silence Yourself

44 Valerie June - Pushin’ Against a Stone

45 Avicii - True

46 Franz Ferdinand - Right Thoughts Right Words Words Right Action

47 M.I.A. - Matangi

48 Fuck Buttons - Slow Focus

49 The Flaming Lips - Terror

50 Beck - Song Reader