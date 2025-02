Muere Roberta Flack, la cantante de 'Killing me softly with his song', a los 88 años

Roberta Flack , artista estadounidense conocida principalmente por su éxito internacional Killing me softly with his song , ha fallecido a los 88 años tras sufrir ELA los últimos años.

La artista Roberta Flackha fallecido este lunes a los 88 años. La cantante, pianista y ganadora del Grammy era conocida por temas tan famosos como Killing Me Softly With His Song y The First Time Ever I Saw Your Face.

La artista estadounidense anunció en 2022 que sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y que por ello decidía dejar la música. Tres años después de aquello, Flack ha fallecido.

El entorno de la cantante ha sido el encargado de anunciar su fallecimiento a través de un comunicado: "Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025".

"Ha muerto en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa", expresan los seres queridos de la cantante.

Roberta Flack saltó al estrellato después de que Clint Eastwood utilizara su canción The First Time I Ever Saw Your Face como banda sonora de la película Escalofrío en la noche. Tal fue el éxito del tema que la artista ganó un Grammy al disco del año en 1972.

Tan solo un año después, y gracias al alcance de su canción Killing Me Softly With his Song, Flack volvió a ganar el Grammy al disco del año, siendo así la primera artista en ganar dos premios Grammy consecutivos al mejor disco.