DJ Nano se une a la propuesta musical del festival MadBlue

Este fin de semana tienes una cita en Madrid con la música, el deporte y la gastronomía.

El Parque Enrique Tierno Galván de Madrid acoge el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo el festival MadBlue, el movimiento comprometido con el planeta que va a revolucionar el ocio sostenible.

Vas a tener que coger la agenda porque hay muchos eventos y no querrás perderte ni uno.

DJ Nano y el Concierto de Madrid a los Océanos

Sábado y domingo tienes una cita con la música.

DJ Nano se ha convertido en la última incorporación de MadBlue y lo hará cerrando la jornada del sábado 30 de abril.

El popular artista se incorpora al evento para ofrecer una actuación desde las 21:30 horas en el mismo Parque Enrique Tierno Galván. El acceso será gratuito hasta completar aforo.

El domingo 1 de mayo la música llega en forma de concierto coral. El Concierto de Madrid a los Océanos arranca a las 18:00 horas en el Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván y está previsto que dure tres horas.

Andrés Suárez, Anni B Sweet, Depedro, Elefantes, Kiko Veneno, Kora, IZAL, Lori Meyers, Los Enemigos, Maren, Miguel Ríos, Miss Caffeina y Varry Brava se subirán al escenario para interpretar algunos de sus temas más míticos para aportar su granito de arena y demostrar que un gran concierto puede llevarse a cabo de manera sostenible.

Durante las actuaciones, diversos expertos en desarrollo sostenible también subirán al escenario para informar y conversar con el público sobre la importancia de escuchar la llamada del planeta.

Los beneficios del Concierto de Madrid a los Océanos se donarán a la Fundación Piel de Atún, un proyecto de innovación tecnológica en favor de la transición climática y la descarbonización. Las últimas pueden adquirirse través de la web de MadBlue y en los canales de venta autorizados de El Corte Inglés y Fever.

No podemos olvidarnos de Music Local Heros by Captcha Family, la otra cita musical del sábado 30 de abril. El colectivo Captcha Family ofrecerá durante la jornada del 30 de abril y hasta el atardecer, una programación con artistas locales, emergentes y consagrados, con una propuesta musical que retrasmitirán en streaming a través de su propia plataforma. Una propuesta musical 100% Km0, plural, diversa y diseñada para todos los públicos que incluye a artistas como Chez Cheeza, Wezt MADD, Magat, Key, Deenamic, Gee Contreras o Delise One entre otros.

'Run for the Earth', una carrera sostenible

El deporte también forma parte de MadBlue. El domingo 1 de mayo por la mañana se celebra la carrera popular Run for the Earth en el entorno del Parque Enrique Tierno Galván, donde los participantes podrán elegir entre dos recorridos, de 5 o 10 kilómetros.

Los corredores todavía pueden inscribirse para obtener su dorsal por 10 euros y contribuir asimismo con la Fundación Piel de Atún. Junto con el dorsal, los participantes recibirán un cortavientos conmemorativo de la prueba.

La gastronomía también puede ser sostenible

MadBlue se cierra con comida. Con el apoyo de Estrella Damm y comisariados por Brandelicious, esta cita ofrece a sus asistentes la oportunidad de acudir a diversas charlas protagonizadas por reconocidos chefs como Roberto Ruíz, chef de Pacífico MX; Iván Morales y Álvaro Castellanos, del Grupo Arzábal; Rafa Zafra, chef de Estimar y Casa Jondal; Fernando Villasclaras, chef de El Lago; y Javier Brichetto, de Piantao.

En formato de showcooking y talk, los chefs y productores protagonizarán un show de difusión y concienciación para demostrar que otra forma de hacer las cosas es posible: desde cambiar los sistemas de producción de alimentos hasta los hábitos de consumo, pasando por los procesos de elaboración.

La otra propuesta gastronómica del MadBlue es Gastro & Eco Market, un mercado sostenible con una representación de pequeños productores artesanos y locales, en colaboración con el Mercado de Productores Planetario, con una gran gastronómica, variedad de alimentos y elaboraciones que incluyen productos de cercanía, ecológicos y de temporada.

A través de esta iniciativa, se dará visibilidad a los productores y hosteleros más conscientes, convirtiendo a MadBlue en altavoz de sus estrategias sobre sostenibilidad para mejorar los procesos productivos, así como transmitir la necesidad del cambio de conducta y hábitos de consumo de forma individual y colectiva.

¿Qué es el festival MadBlue?

MadBlue es el festival que, por segundo año, convierte Madrid en la capital de desarrollo sostenible a través del arte, las conferencias, la música, los talleres, el deporte o la gastronomía. MadBlue ha sido declarado por el gobierno de España “Acontecimiento de excepcional interés público”.

Este año toma el concepto de lo urbano para hablar de urbanismo ecológico, smart cities, energía, economía, movilidad, finanzas sostenibles... desde la innovación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la arquitectura o el diseño, desarrollando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de un modo transversal e interdisciplinar, situando al individuo en el centro del problema y de la solución.

MadBlue 2022 emplea la energía como metáfora positiva del futuro, en línea con el espíritu constructivo de sus fundadores, acercando a la ciudadanía la posibilidad de impactar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribuir activamente en ellos a partir de lo creativo, lo inclusivo, lo estético y lo sostenible en términos económicos, sociales y medioambientales.