Unos niños interpretan a Alejandro Sanz, Emeli Sandé y Jamie Foxx en 'This game is over'

Alejandro Sanz estrena el vídeo de This game is over, donde colaboran Emeli Sandé y Jamie Foxx . Esta será la única canción nueva que podremos escuchar en el próximo lanzamiento del cantante La Música No Se Toca (En Vivo) .

A finales de septiembre Alejandro Sanz publicó This game is over, un single digital donde colaboran Emeli Sandé y Jamie Foxx.

Ahora nos presenta el videoclip donde vemos a tres niños que representan a cada uno de ellos mientras interpretan el tema y juegan con fotografías de las caras de Alejandro, Emeli y Jamie.

Este tema será el único nuevo que podremos escuchar en La Música No Se Toca (En Vivo), el próximo lanzamiento de Alejandro Sanz compuesto por un CD y DVD que recoge el concierto que el cantante ofreció el pasado 19 de junio en el Estadio Olímpico La Cartuja de Sevilla.

