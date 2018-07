El nuevo disco de Shakira tendrá una canción en catalán

La cantante colombiana ha presentado su nuevo disco, Shakira, que saldrá a la venta el próximo 25 de marzo. El álbum tendrá once canciones en inglés, tres en español y una en catalán. "Este disco está muy cerca de mi corazón y refleja una etapa de mi vida", confiesa la artista. Entre las colaboraciones del disco, destacan Carlinhos Brown y Rihanna.

VERSIONA "BOIG PER TU"

Quince canciones, la mayoría en inglés, tres en español y una en catalán, componen el nuevo disco de Shakira, que saldrá a la venta el próximo 25 de marzo y que la cantante colombiana ha descrito como "ecléctico, sincero y muy honesto".

Shakira es el nombre de este disco, que sale a la luz cuatro años después de su anterior trabajo grabado en estudio, Sale el sol, y un año después de haber tenido su primer hijo con el futbolista del Barça, Gerard Piqué.

"Este disco está muy cerca de mi corazón y refleja una etapa de mi vida", ha dicho la artista, que ha dedicado a Piqué el tema titulado 23 y a su hijo la canción The One Thing. "No es un disco conceptual -ha añadido la compositora-, sino que cada canción es diferente y responde a un sentimiento diferente. También son variados los géneros. Hay rock, pop, folk, reggae y hasta country", ha aclarado en la presentación mundial del álbum, que ha tenido lugar en Barcelona, ciudad en la que reside con su pareja y su hijo.

En honor a estos "dos catalanes tan importantes para ella", Shakira ha decido grabar en catalán la canción Boig per tu, de la banda Sau, y versionarla en castellano con el título Loca por ti.

Entre las colaboraciones del disco cabe destacar la presencia de Blake Shelton, Carlinhos Brown y Rihanna, que canta junto a Shakira Can't Remember to Forget You, un primer sencillo que ya se ha hecho muy popular en las redes sociales.

Con Carlinhos Brown canta La la la, un tema que interpretará en los conciertos ya confirmados en Brasil con motivo del mundial de fútbol que se celebrará este año.

La versión en catalán de Boig per tu, que saldrá en una edición especial del disco, es la primera incursión de la cantante en esta lengua y ha sido "un regalo" para Piqué, que es un enamorado de este tema de la banda catalana Sau.

La intérprete se ha mostrado "muy nerviosa" ante la inminente salida del disco porque se ha "implicado mucho, desde la composición de los temas, a su interpretación, pasando por los arreglos y la producción".

Asimismo, el disco "es muy personal" porque refleja su "vida" y sus "ideas", que "han cambiado desde que es madre", según ha confesado. "Siento que ha cambiado hasta mi voz", ha apuntado la colombiana, que nota que su voz es ahora "más profunda, más redonda, con otro grosor".

Shakira ha finalizado la presentación interpretando 23, un tema dedicado a Gerard Piqué, a quien conoció cuando él tenía 23 años. En el disco, este tema cuenta con "la colaboración especial" de su hijo Milan, puesto que se oye un pequeño gemido que emitió cuando lo estaban grabando. "Todo es muy personal", ha insistido la cantante, que ha trabajado dos años y medio en este disco, que todavía no tiene gira programada.