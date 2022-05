Olivia Rodrigo canta junto a Alanis Morissette esta canción

Olivia Rodrigo, una de las artistas del momento, estaba cantando el tema You Oughta Know cuando, de repente, Alanis Morissette entró en escena para cantar con ella. El momentazo tuvo lugar en el directo que estaba dando la cantante en el Greek Theatre de Los Ángeles, California, el pasado 25 de mayo.

You Oughta Know es una canción de Alanis Morissette del álbum Jagged Little Pill lanzado en 1995.

Después de un año del estreno de Sour, el disco debut de Olivia Rodrigo, la cantante no ha parado de crecer en popularidad. Su camino apenas comienza, pero parece que Olivia le está tomando el gusto a eso de cantar junto a otras estrellas durante sus conciertos, ya que Avril Lavigne también se subió a la tarima junto a ella en Toronto.

Sin embargo, quien crea que esta es la primera vez que Olivia Rodrigo y Alanis Morissette coinciden, pues están muy equivocados. Las cantantes estuvieron juntas en un podcast Musicians on Musicians de la revista Rolling Stone en octubre de 2021. Por otra parte, Morisette también ha anunciado la salida de su primer disco de música de meditación, The Storm Before The Calm, que saldrá el próximo mes. ¿Con qué nos sorprenderá la cantante esta vez?

Además, las dos ya saben lo que es ser estrellas a edades tempranas. Olivia lo fue para la serie High School Musical: The Musical, mientras que Alanis lo hizo en You Can’t Do That on Television.