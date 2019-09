One Direction - One way or another (Teenage Kicks)

CAMEO DEL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO DAVID CAMERON

Nos encanta el nuevo videoclip de los chicos de One Direction! Chicas japonesas, azafatas, imágenes llenas de ‘buen rollito’ e incluso un cameo del primer ministro británico, David Cameron. Además, si siempre has soñado con ver a Niall Horan en la ducha, ahora es tu momento. El grupo nos presenta su cover 'One Way or Another' con un videoclip de bajo presupuesto lleno de imágenes de la gira. ¡No te lo pierdas!