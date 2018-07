One Direction repasan su trayectoria en un emotivo vídeo para 'History'

Prepara los pañuelos porque One Direction va a hacer que sueltes la lagrimilla. Han sido una de las boybands más potentes de los últimos años, y quieren que ese recuerdo perdure en tu retina. One Direction repasa su carrera, incluido a su ex miembro Zayn Malik , en el vídeo History .

History es uno de los vídeos más emotivos que ha publicado One Direction. Antes de hacer un alto en el camino, la banda ha querido echar la vista atrás para rememorar su trayectoria, desde que nacieron en The X Factor hasta que abarrotaron estadios.

Repasan su historia: vemos cómo crecen, cómo cambian su look, cómo se hacen mayores y recuerdan todo lo bueno que les ha dado la música. Una de esas cosas es la amistad que los une, incluso con Zayn Malik, que abandonó la banda el pasado año, y es un bonito gesto recordarlo en su último vídeo.

History es el tercer single del quinto disco de One Direction, Made in the A.M. Es una adiós, un hasta luego, un hasta siempre... ¡Dale al play!