Pablo Alborán, Dani Martín o Enrique Iglesias nominados a los Neox Fan Awards 2014

Los premios Neox Fan Awards 2014 celebran su tercera edición con nominados de alto calibre como Pablo Alborán, Dani Martín o Malú. ¿Repetirán Auryn su éxito del año pasado? El próximo 8 de octubre lo descubriremos, hasta entonces puedes votar cada día a tu artista favorito a través de la web de los Neox Fan Awards.

En la categoría del grupo que más lo peta están fenómenos juveniles como Auryn, Sweet California, The Vamps, la lista la completan Critica y Sayk, Clover, Andy y Lucas, Fangoria, Efecto Mariposa, Lagarto Amarillo y El Viaje de Elliot.

Una de los trofeos más disputados será el de 'Esta es mi canción' en el que compiten Malú con A prueba de ti; Dani Martín y su single Emocional; Pablo Alborán con Éxtasis; Passenger: Let her go; Birdy: Wings; Antonio Orozco: Temblando; Manuel Carrasco: Aprieta; David de María y Leire: No te marches jamás; Laura Pausini y Alejandro Sanz: Víveme; Natalia Jiménez: Creo en mí.

El premio que todos querían tener en su casa es el de 'El temazo'. Los candidatos son: Auryn: Breathe your fire; Enrique Iglesias: Bailando; Abraham Mateo: Lánzalo; Xriz: Oye niña; Pharrell Williams: Happy; David Bustamante: Feliz; David Bisbal: No amanece; Nancys Rubias: Me encanta; Juan Magán: Falling in love; Jadel: Dile que tú.

¿Quién será el cantante 'más cool' del 2014? Los nominados son: Pablo Alborán, Dani Martín, Paula Rojo, Xuso Jones, Abraham Mateo, David Bustamante, David Bisbal, Romeo Santos, Soraya y Juan Magán.

¿Qué artista ha sido la revelación del año? Entre los nominados cantantes con estilos muy dispares, tanto nacionales como internacionales. ¿Vencerá el pop rock de Dvicio o Amelie? ¿Ganará el fenómeno de 5 Seconds Of Summer? La lista de candidatos la completan Xriz, Ariana Grande, Austin Mahone, Fraag, Malas, Porta, María Sagana y Mr Kilombo.

El selfie ha sido el fenómeno del año y los Neox Fan Awards conscientes de ello quieren que votes por el mejor de este año. Entre los nominados a el 'selfie más guapo' está el de nuestra compañera de Levántate y Cárdenas, Alejandra Castelló, que competirá con su súper selfie hecho en la redacción contra las parejas de moda como Paula Echevarría y David Bustamante y Shakira con Piqué, entre otros candidatos.

Conoce la lista completa de los nominados y vota a tu favorito.