Ya puedes escuchar 'Blow me (One last kiss)', el nuevo single de Pink

Pink acaba de anunciar, para fortuna de sus millones de seguidores, nuevo álbum, The Truth About Love y su correspondiente single. Blow Me (One Last Kiss), que ya está circulando por la red.

'THE TRUTH ABOUT LOVE'

Pink ha vuelto a la carga. Blow Me (One Last Kiss) es el single presentación de su próximo trabajo que verá la luz el próximo 18 de septiembre y se llamará The Truth About Love.

Aunque la fecha de publicación oficial del single es 9 de julio tal y como ella misma anunció en un vídeo colgado en su perfil de Twitter, la versión final ya está circulando por la red.

Con este nuevo trabajo, Pink vuelve a la primera plana de la escena musical tras un parón de varios años en lo que se ha volcado en su faceta de madre. "Creo que os va a gustar porque a mi me encanta y me gusta lo suficiente por todos vosotros", asegura la cantante en la red de microblogging. Blow Me (One Last Kiss) ha sido escrito por la propia Pink en colaboración con el galardonado productor Greg Kurstin.

Pink vuelve a meterse en un estudio de grabación tras publicar en el años 2008 el éxito de ventas Funhouse y el recopilatorio Greatest Hits . . . So Far!!! en 2010. Mientras esperamos para escuchar lo nuevo de Pink, la cantante ha desvelado las fotografías que acompañaran a su próximo trabajo en las que aparece con su hija Willow.

Escucha Blow me (One last kiss) de Pink: