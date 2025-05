Taylor Swift publica por sorpresa 'Look What You Made Me Do (Taylor's Version)'

La comunidad swiftie está de enhorabuena porque Taylor Swift acaba de publicar Look What You Made Me Do (Taylor's Version), el que resultaría el primer adelanto de la regrabación de su álbum Reputation, del año 2017.

Este estreno, además, se ha producido por todo lo alto, ya que se ha dado a conocer durante el último episodio publicado de la popular serie El cuento de la criada.

Los rumores acerca de esta versión propia de uno de los álbumes más exitosos de la de Pensilvania, disponible en cuanto a sus derechos desde noviembre de 2022, llevan ilusionando a sus fans desde hace meses y la publicación de Look What You Made Me Do parece el primer paso para que sus sueños se hagan realidad.

Ya en una entrevista en la revista Time en 2023, Taylor Swift mencionaba esta era de su obra: "Es un momento gótico-punk de furia femenina al ser manipuladas por toda una estructura social", explicó, "creo que mucha gente lo ve y piensa: serpientes y luces estroboscópicas".

Además de este Look What You Made Me Do, el álbum alberga éxitos como …Ready For It?, End Game, Gorgeous o Delicate, y algunas voces en Estados Unidos apuntan a que el anuncio oficial de esta versión propia podría llegar de cara a los American Music Awards el 26 de mayo.