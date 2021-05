Aunque está muy lejos del continente europeo y del Área de Radiodifusión Europea, Australia participa desde 2015 en el Festival de Eurovisión, evento que surgió inicialmente con la idea de unir a los países de Europa a través de la música.

La decisión la motivó "la larga trayectoria" que el país oceánico atesora en la retransmisión del evento, desde 1983, como una manera de honrar al público australiano, fiel al festival.

Así pues, con motivo de la 60ª edición de este conocido concurso musical, en 2015 la Unión Europea de Radiodifusión (UER) invitó a participar a Australia en el certamen y, desde entonces, ha estado presente todos los años.

Aunque no pertenezca formalmente a la UER, la Special Broadcasting Service (SBS), empresa emisora de la televisión y radio australiana, es miembro asociado de esta organización, y eso, sumado a los cerca de tres millones de espectadores que congrega cada año la final de Eurovisión, le ha otorgado una invitación anual a gala. Eso sí, el país tiene que pasar antes por la semifinal.

Las actuaciones de Australia en Eurovisión

Australia se estrenó en el festival musical con la canción Tonight Again en 2015, de Guy Sebastian. En 2016, Dami Im interpretó Sound of Silence, con la que consiguió el segundo puesto.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=YTCP4S1dqwA|||Don’t come easy]], de Isaiah Firebrace, se escuchó el 2017 en Kiev; mientras que Jesisca Mauboy recitó We got love en la final de 2018. Por último, en 2019, Kate Miller-Heidke interpretó Zero gravity.

Requisitos para participar en Eurovisión

Todos países activos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tienen derecho a participar en el evento musical. Estos países son aquellos que se encuentran dentro del Área de Radiodifusión Europea y que pertenecen al Consejo de Europa.

Asimismo, es requisito indispensable para participar en Eurovisión el haber retransmitido el año anterior el festival y pagar los honorarios correspondientes a la UER. Por lo tanto, la participación en Eurovisión no queda reducida a ser un país europeo. De hecho, la zona geográfica cada vez tiene menos importancia en el mismo.

Desde hace varios años, países asociados a la UER que se encuentran dentro del Área de Radiodifusión Europea pero no son europeos también han participado en el festival de la canción. Es el caso de Israel y Azerbayán. Además desde 2015 también suena la música de Australia, primer país en participar que no es miembro activo de la UER.

Países como Catar, China o Kazajistán también han solicitado su inclusión en el festival, aunque, por el momento, no han tenido éxito con su petición.