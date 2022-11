¿Por qué se llama 'Paprika'? Los secretos del nuevo disco de La Bien Querida

Te interesa La amistad de La Bien Querida y Nuria Roca: sus anécdotas más curiosas

Paprika es el séptimo disco de La Bien Querida. La artista de Bilbao lanzó el viernes 18 de noviembre este trabajo en le que se mezclan bachata, salsa, rumba y bolero con melodías pop, samples techno y guitarras rock.

El disco cuenta con 11 canciones, incluida una colaboración con Jota de Los Planetas —No es lo mismo—, y muchas curiosidades.

El nombre del disco tiene una explicación que no tiene nada que ver con el condimento culinario y el disco cuenta con una canción homenaje a Depeche Mode. Descubrimos los secretos del nuevo disco de La Bien Querida.

¿Por qué el disco se llama Paprika?

La Bien Querida habló sobre el significado del nombre del disco en una reciente entrevista con Jenesaispop, en la que aclaró que no es por la mezcla de sabores (estilos musicales del disco) ni por la película italiana Los burdeles de Paprika (1991) o la de anime de 2006.

"En realidad, el título de Paprika viene por Juanjo López de Los Beef, que, en otro de sus proyectos, solía llamarse a sí mismo Paprika Joe. Me hizo el gracia el nombre. Él ni lo sabe", contó la cantante en esta charla.

El pimentón húngaro que inspira la portada

El nombre del disco no tiene nada que ver con el condimento pero sí la portada del disco. La Bien Querida explicó en esa misma entrevista que Mario Riviere, autor de la portada, basó el diseño en una lata de pimentón húngaro.

"Un día estaba en República Dominicana, buscando inspiración para el diseño de la portada, y vi una lata de pimentón húngaro. Se la pasé a Mario y le pedí que mezclara eso con las comidas típicas de allí. Es una mezcla de las dos cosas", explicó.

'Paprika' y sus guiños a la música latina

El séptimo disco de La Bien Querida es su disco más latino, aunque a la artista se le queda corto. Ahora que está fuera le gustaría que Paprika se inclinase más a este tipo de música.

"Queríamos adentrarnos en los ritmos latinos, a nuestra manera indie porque no somos ningunos virtuosos. Luego se incorporó al equipo Sergio Pérez, que controla un poquito más", explicó la cantante sobre el cambio de su proyecto con David Rodríguez, su inseparable productor y su expareja sentimental. "El disco está liberado de disciplinas. Yo siempre lo he estado, pero en este disco se nota un poco más. Luego nos hemos arrepentido de que el disco no sea todo latino…", añadió.

La bachata de La Bien Querida y su homenaje a Depeche Mode

Paprika incluye 11 temas, de los cuales uno es una bachata y otro un homenaje a Depeche Mode.

La bachata es La perra del hortelano, un tema que se enorgullece de ser una bachata y cuenta con ritmos de bolero.