Por qué Mónica Naranjo nunca ha ido a Eurovisión

"Eurovisión es la mentira más grande que existe dentro del mundo de la música". Así de tajante se mostraba Mónica Naranjo en julio de 2015 hablando en una entrevista del famoso festival europeo de música.

Aquel año había sido Edurne, con la canción Amanecer, la representante de España en la edición celebrada en Viena. La madrileña solo consiguió quedar en el puesto 21º, algo que molestó mucho a la intérprete de Desátame, pues el que era su marido por aquel entonces, Óscar Tarruella, era el mánager de la finalista de la cuarta edición de [[LINK:TAG|||tag|||5f527c7ba03f7f12cedd48e4|||Operación Triunfo]].

“Edurne hizo una interpretación perfecta, con una ejecución perfecta, y relegada a ese puesto, ¿Qué vergüenza es esta? Como compañera me sentí indignada, y como espectadora me sentí engañada. Lo siento, pero no. ¿Qué mierda es esto?”, manifestó años después en una entrevista con El Español.

Con estas declaraciones, quedó claro que la diva no se planteaba, ni por casualidad, postularse para este concurso, a pesar de que han sido muchas las voces que han reclamado su participación como representante de España en el certamen. “Se van a quedar sentados esperando. Es más, pido que ningún compañero se presente más”, añadió al ser preguntada por esto.

Eurovisión, un coñazo

Esta no es la única vez que Naranjo ha arremetido contra el festival. En 2014, la cantante y presentadora fue miembro del jurado, junto a Merche y David Bustamante, del programa Mira quién va a Eurovisión para elegir la canción y el artista que viajaría a Copenhague como representante de España.

La ganadora fue Ruth Lorenzo con el tema Dancing in the rain, pero la favorita del jurado, que aportaba el 50% de los votos, era el tema Más de Brequette. El empate lo terminó resolviendo el público que insistió en dar la victoria a Lorenzo.

Tras la polémica elección, Mónica habló sin pelos en la lengua y en una entrevista con Teleprograma se sinceró sobre todo el proceso: “Sabes perfectamente lo que acontece en tu propio país, pero ya el mamoneo que hay fuera... Está pactado ya quién va a ganar, es un tongo todo”.

Años antes, la polifacética artista catalana había defendido con uñas y dientes la actuación de Pastora Soler, que quedó en décimo lugar en 2012, lo que llevó a Mónica Naranjo a rechazar su posible participación en ediciones posteriores del festival porque es un “coñazo”.

Sin embargo, pese a que ella misma ha negado por activa y por pasiva su intención de participar en el certamen europeo, la agencia EFE asegura que su discográfica la postuló para Eurovisión con el fin de dar a conocer su segundo disco, Palabra de mujer, cuando aún no había conseguido el éxito en España. Al parecer, RTVE rechazó esa posibilidad y dos años después se convirtió en una de las figuras más importantes de la música en español.

“Me volví a enamorar”

Todo cambio el pasado julio con el pistoletazo de salida del Benidorm Fest 2023, el festival celebrado en la ciudad alicantina para elegir al representante de Eurovisión, y que en esta edición cuenta con Mónica Naranjo como presentadora, junto a Inés Hernand y Rodrigo Vázquez.

“Para una persona como yo, que ama este lenguaje universal que es la música, es un verdadero honor ser presentadora del Benidorm Fest", explicó la cantante en la rueda de prensa, en la que también reconoció que durante mucho tiempo estuvo “desencantada con Eurovisión”. “Pero el año pasado fue algo maravilloso”, declaró, y reconoció que había vuelto a enamorarse y que la preselección de concursantes le había devuelto la ilusión.

Nunca es tarde para cambiar de opinión.