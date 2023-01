Mónica Naranjo, de cerca: las polémicas con su ex, el problema de salud que afecta su voz y la muerte de su hermano

Mónica Naranjo es una de las tres presentadoras del Benidorm Fest 2023. La cantante de 48 años coge el testigo de Alaska, presentadora de la anterior edición, para conducir las galas de la que saldrá el representante de España en Eurovisión 2023.

Su elección, anunciada el pasado verano, dio mucho que hablar, ya que la artista catalana (Figueres, 1974) no se ha cortado nunca a la hora de criticar el festival europeo de la canción. "Es la mentira más grande que existe dentro del mundo de la música", dijo en 2015 en una entrevista que se hizo viral en el mes de julio.

Su presencia en el festival la justificó ante los medios asegurando que se quedó hipnotizada en 2022: "Me fascinó todo el elenco, la realización, la escenografía... Vi un gran elemento en la cultura de nuestro país que hace falta".

Sus inicios con Locomía y su polémica entrevista sobre México

Mónica Naranjo se enfrenta a un nuevo reto como presentadora, un rol que asumió por primera vez en 2014 al convertirse en conductora del talent de Antena 3 ¡A bailar! Dio este salto cuando celebró 20 años en la música.

Mónica Naranjo supo que quería ser cantante cuando tenía 14 años y se apuntó entonces a una escuela de canto. Tres años después, en 1991, debutó en el mundillo como corista de Locomía. Participó en el disco Party Time de 1992.

Dos años después empezó su carrera en solitario, aunque para ello tuvo que irse a México. En 1994 publicó el álbum Mónica Naranjo y en poco tiempo se convirtió en una auténtica estrella en el país. Tres años después, en 1997, publicó Palabra de Mujer, que volvió a coronarla en este país y se convirtió en uno de los discos más vendidos de toda la historia de la música española.

Estaba en los altares de México, y ya triunfando en España, cuando unas declaraciones hechas a la revista Rolling Stone España la pusieron en la lista negra de este país. La cantante aseguró que había ido a llenar un hueco que había en el mercado musical mexicano porque "en México no se escuchaba nada más que música ranchera hasta que llegó ella".

"Por inmodesto que suene que yo lo diga, el mercado mexicano cambió a raíz de mi aparición. Se trataba de un mercado poco pluralizado, en un país en el que imperaba la música norteña que vendía y vende unos 6 millones de copias al año, y en el que la mayoría de los artistas eran ya mayores y cantaban baladas edulcoradas", aseguró a la revista.

La dura pérdida de su hermano Enrique

Mónica Naranjo hizo estas declaraciones en uno de los momentos más duros a nivel personal. Estaba superando la muerte de su hermano Enrique, que en 2001 se quitó la vida con 29 años. El episodio le marcó tanto que estuvo siete años sin sacar música. Regresó en 2008 con su sexto álbum, Tarántula.

"Era road manager de artistas. Se suicidó. Mi hermano, pobrecito, no estaba preparado para este tipo de vida. La vida le superó. Y hay que aceptarlo. Todos hemos tenido que aceptarlo”, contó en una entrevista en 2020.

Su fallecimiento fue un duro golpe para toda la familia —sus padres Francisco y Patricia y su hermana pequeña Raquel—, que se mantuvo alejada durante un tiempo.

“Se sale estando muy unidos. También es cierto que te pierdes por el camino. La familia al final se disuelve porque cada uno quiere estar en su cueva pasando lo que tiene que pasar, la ausencia, el ‘Si yo hubiera…’. Pero al final, es necesario tener un espacio para poderlo sufrir en silencio; y una vez que ha pasado, volver a reunirnos y hacer el ejercicio de hablarlo. Pero para eso, se tardan años", contó la cantante.

El problema de salud que afecta a sus cuerdas vocales

Mónica Naranjo se ha tenido que enfrentar recientemente a otro bache, un problema de salud que afecta a su vida profesional.

En agosto de 2022 tuvo que cancelar sus compromisos profesionales para septiembre y octubre por un problema digestivo. "A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller. Y esto es lo que le ha pasado a ésta que os escribe", escribió la artista, que acababa de publicar su octavo disco, Mimétika, y tenía ya las primeras fechas de su gira cerradas.

"Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal", contó.

Las dos parejas de de Mónica Naranjo

Igual que Mónica Naranjo ha hablado de estos aspectos personales, tampoco ha ocultado nunca su vida privada.

La cantante tuvo un breve romance con Picas, de Locomía, y tras este se casó con el productor Cristobal Sánsano. Su boda fue en 1998 cuando ya llevaban seis años de relación. Su matrimonio terminó en divorcio en 2002.

Un año después de esta separación, Mónica Naranjo conoció al mosso d'Esquadra Óscar Tarruella de manera fortuita. Había robado en su cada y él había ido encargado la investigación.

Mónica Naranjo y Óscar Tarruella. // Gtresonline

Al iniciar la relación, Tarruella dejó su trabajo en el cuerpo y se convirtió en mánager de la cantante y presentadora, una labor que desempeñó hasta que llegó su polémica separación en 2018.

A la separación, siguieron los ataques. "Estaba a punto de casarme cuando se descubrió el pastel", contó en el programa Mónica y el sexo la presentadora, que estuvo meses diciendo que lo pasó muy mal con su divorcio. "Los dos primeros meses pensé que moría de la pena, de la decepción".

Óscar Tarruella tampoco se quedó callado ante los medios y, ante las declaraciones de Mónica Naranjo, contraatacó asegurando que vivió en una relación tóxica.

"Sentí miedo a su lado. Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada. He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura. (...) Dijo que habría preferido mi muerte a que la hubiera dejado. Es cruel. Pero a pesar de estar tan cabreado, no le deseo nada malo. Mi madre me decía: 'Con lo que la he querido, ¿cómo puede desear la muerte de mi hijo?'. Me duele la deslealtad", reconoció en Lecturas.

El único hijo de Mónica Naranjo

Mónica Naranjo no tiene hijos naturales, pero sí es madre de Aitor, el hijo de Óscar Tarruella al que adoptó al poco de empezar su relación y con quien mantuvo siempre una gran relación.

"Es el que me mantiene viva y al día, no sólo con la música, también con los libros que tengo que leer porque es un gran lector", contó en una charla con Rosa Villacastín publicada en 2014, cuando Aitor ya tenía 21 años.

La cantante siempre se preocupó de que el joven llevase una vida normal, bajo el anonimato y no ha vuelto a manifestarse sobre él. Ni siquiera se sabe cómo ha afectado la ruptura a su relación. "Siempre he tratado de inculcarle que lleve una vida discretísima. Nunca lo he llevado al colegio para que no lo asociaran conmigo. Iba a recogerlo, pero nunca lo llevaba para evitar los comentarios de sus compañeros", dijo en esa entrevista.

Mónica y Óscar quisieron ser padres y la cantante se quedó embarazada pero perdió al bebé de forma natural en las primeras semanas. La idea de la pareja es que su hija se llamase Alaia, y así llamaron a la productora que montaron juntos (Alaia Productions) y que disolvieron tras la separación.

Encuentros con mujeres y un trío con José Corbacho

Más allá de estas relaciones longevas, Mónica Naranjo también ha hablado de otras esporádicas. En una entrevista con Emma García reconoció haber mantenido relaciones con mujeres, algo que considera "normal", ya que es esencial "experimentar y probar diferentes opciones". Todo esto ayuda, según ella, a conocernos de verdad.

"En un proceso de cualquier ser humano para llegar a conocerse bien, hay que experimentar. Al final del camino te das cuenta de lo que te equilibra energéticamente", dijo la cantante, que en esta entrevista contó que no había probado nunca los tríos

"El humorista José Corbacho y su mujer me ofrecieron hacer un trío", pero les dijo que no porque, en ese momento, ni siquiera había probado esta práctica.