Quevedo: "Canarias ha sido un lugar fundamental para introducir ritmos latinos en Europa"

El cantante español Quevedo aseguró este lunes que las islas Canarias, donde él creció, "ha sido un lugar fundamental para introducir ritmos latinos en Europa", además de opinar que "está saliendo una generación brutal" de nuevos artistas de esta comunidad de España.

El intérprete de 24 años sostuvo, en el primer día de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, que "muchos artistas latinos durante toda la historia de sus carreras han empezado ese camino hacia Europa por Canarias" en parte por la conexión que tienen las islas con Latinoamérica por "mucha gente que emigró".

"Creo que en Canarias uno de los puntos fuertes que tenemos es que, antes de este mundo globalizado en el que todo el mundo escucha todo, siempre habíamos conectado mucho con los ritmos latinos y no se nos hace algo nuevo, que en otros lugares quizás sí lo es", manifestó el músico, nacido en Madrid, pero criado en las islas.

"Antes de este mundo globalizado en el que todo el mundo escucha todo, los canarios habíamos conectado mucho con los ritmos latinos"

Quevedo, cuyo nombre completo es Pedro Luis Domínguez Quevedo, hizo estos comentarios al hablar de El Baifo', su álbum de estudio lanzado en abril y que usa un término que en Canarias se refiere a la cría de la cabra porque el disco está dedicado a las islas.

En un panel sobre el futuro de la música urbana, junto con el cantante chileno Kidd Voodoo, el español reivindicó la cultura de su región, y sostuvo que "está saliendo una generación brutal que está sonando mucho en Canarias y en el resto de España", en particular en "la escena underground (alternativa)".

"Al final gran parte de mi personalidad es hecha por haber crecido en Canarias. Yo siento que es como una cosa muy específica de la gente que crece allí", expresó. "Yo me siento canario, ¿me entiendes? Me gustaría como que la gente lo entendiera más", agregó.

El intérprete de Quédate fue uno de los artistas destacados del primer día de la Semana Billboard de la Música Latina, el mayor encuentro del sector, que se celebra del 19 al 22 de octubre en Miami y que el jueves coincide con los Premios Billboard de la Música Latina.

Ahí confesó que a veces "odia" este tema, su mayor éxito. "Fue muy pronto, la verdad. O sea, yo cuando empecé a vivir de la música fue en enero de ese año, del 2022, y en verano sale esta canción y, pues no sé, pasa por muchos momentos. La he amado, la he odiado, la he vuelto a amar, la he vuelto a odiar", relató