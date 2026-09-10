Rosalía lidera la presencia española en los Billboard Latin Music Awards 2026
La catalana Rosalía suma seis nominaciones por su álbum LUX y se consolida como una de las grandes protagonistas de unos premios dominados por Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida.
Los Billboard Latin Music Awards 2026 ya tienen a sus grandes candidatos y, aunque los artistas mexicanos vuelven a situarse como el grupo más destacado de los premios, los artistas españoles también han conseguido un buen número de nominaciones, sobre todo Rosalía.
La catalana se ha hecho con seis nominaciones en esta edición, con una gala que se celebrará el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, gracias al impacto que ha tenido su álbum LUX, el cuarto de su carrera, y se queda a solo tres candidaturas de otra diva de la música en español como es Karol G, quien encabeza la representación femenina con nueve candidaturas.
Entre las de la Motomami, LUX aspira a una de las categorías más destacadas de los Billboard Latin Music Awards 2026 como es la de Álbum Top Latin del Año, y ella misma podría convertirse en Artista Latin Pop del Año, Artista del Año Femenino Top Latin Albums o hacerse con el premio como Canción Hot Latin Artista Femenina.
Además, también se encuentra entre las nominadas a la Canción Latina Global 200 del Año gracias a La Perla, su colaboración con Yahritza y Su Esencia, uno de los temas más aplaudidos por sus fans durante su exitosa gira mundial.
La presencia española entre los premios no se limita a Rosalía, ya que Alejandro Sanz también opta al premio de Canción Latin Pop del Año con El Vino de Tu Boca, su colaboración con Carín León.
Al igual que en ediciones anteriores, los artistas mexicanos son los más destacados de la lista, con Peso Pluma liderando la edición con 17 candidaturas, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. Por otro lado, otros grupos artistas consagrados como Maná, Morat, Reik o Rawayana también acapararán la atención del público al partir como favoritos en sus respectivas candidaturas.
Lista completa de nominaciones a los Billboard Latin Music Awards 2026
1. Categorías de artistas
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Debut del Año
- El De Las R’s
- Emmanuel Cortes
- Gael Valenzuela
- Herencia de Grandes
- Omar Courtz
Gira del Año
- Bad Bunny
- Karol G
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Bruno Mars
- Burna Boy
- DJ Snake
- Shenseea
- Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Fuerza Regida
- Karol G
- Shakira
2. Categorías de canciones
Global 200 Canción Latina del Año
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef — “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- Peso Pluma & Tito Double P — “daño”
- Rosalía & Yahritza y Su Esencia — “La Perla”
- W Sound, Beéle & Ovy On The Drums — “La Plena (W Sound 05)”
Hot Latin Song del Año
- Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes — “Ya Borracho”
- Los Dos De Tamaulipas — “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P — “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P — “dopamina”
Hot Latin Song del Año, Colaboración Vocal
- El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef — “Cuando No Era Cantante (Remix)”
- Peso Pluma & Tito Double P — “7-3”
- Peso Pluma & Tito Double P — “daño”
- Peso Pluma & Tito Double P — “dopamina”
- Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO — “chiclona”
Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Omar Courtz
- Peso Pluma
- Tito Double P
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina
- Kali Uchis
- Karol G
- RaiNao
- Rosalía
- Shakira
Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Hermanos Espinoza
- Los Dos De Tamaulipas
Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Bizarrap & Daddy Yankee — “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Karol G & Marco Antonio Solís — “Coleccionando Heridas”
- Prince Royce — “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce — “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce — “Lokita Por Mí”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Streaming
- Emmanuel Cortes — “Amor”
- Fuerza Regida — “ANSIEDAD”
- Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- Los Dos De Tamaulipas — “Ayúdame”
- Peso Pluma & Tito Double P — “daño”
3. Categorías de álbumes
Top Latin Album del Año
- Beéle — BORONDO
- Clave Especial — MIJA NO TE ASUSTES
- Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy
- Peso Pluma & Tito Double P — DINASTÍA
- Rosalía — LUX
Top Latin Albums Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Kali Uchis
- Karol G
- Rosalía
- Young Miko
Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Los Dos De Tamaulipas
Top Latin Albums Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
4. Categorías Latin Pop
Artista Latin Pop del Año, Solista
- Danny Ocean
- Kali Uchis
- Kapo
- Rosalía
- Shakira
Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo
- Maná
- Matisse
- Morat
- Rawayana
- Reik
Canción Latin Pop del Año
- Alejandro Sanz & Carín León — “El Vino de Tu Boca”
- Karol G & Marco Antonio Solís — “Coleccionando Heridas”
- Maluma — “BRONCEADOR”
- Rauw Alejandro — “Besito en La Frente”
- Shakira & Beéle — “ALGO TÚ”
Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum Top Latin Pop del Año
- Becky G — Baraja Bendita
- Fred again.. & Latin Mafia — 9 months & 50 hours
- Karol G — No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Kevin Kaarl — Hasta el Fin Del Mundo
- Rosalía — LUX
Top Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año
- Columbia
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
5. Categorías Tropical
Artista Tropical del Año, Solista
- Carlos Vives
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Daddy Yankee — “Sonríele”
- Marc Anthony & Wisin — “Que Me Quiera Má”
- Prince Royce — “I Want It That Way”
- Romeo Santos & Prince Royce — “Dardos”
- Romeo Santos & Prince Royce — “Lokita Por Mí”
Tropical Airplay Sello Discográfico del Año
- HYBE Latin America
- Rimas
- RMGroup
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Tropical del Año
- Dalvin La Melodía — La Bachata Volvió
- Fonseca — Antes Que El Tiempo Se Vaya
- LA LOM — Live at Thalia Home
- Romeo Santos & Prince Royce — Better Late Than Never
- Victor Manuelle — La Parranda Es Mía (EP)
Top Tropical Albums Sello Discográfico del Año
- Concord
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
6. Categorías Regional Mexicano
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Dareyes de La Sierra
- Junior H
- Neton Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Herencia de Grandes
- Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
- Emmanuel Cortes — “Amor”
- Fuerza Regida — “Marlboro Rojo”
- Herencia de Grandes — “Ya Borracho”
- Peso Pluma & Tito Double P — “daño”
- Xavi & Grupo Frontera — “No Capea”
Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Music VIP
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Clave Especial — MIJA NO TE ASUSTES
- Dareyes de La Sierra — Redención
- Junior H & Gael Valenzuela — DEPR
- Oscar Maydon — Rico o Muerto
- Peso Pluma & Tito Double P — DINASTÍA
Top Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
7. Categorías Latin Rhythm
Artista Latin Rhythm del Año, Solista
- Bad Bunny
- Karol G
- Omar Courtz
- Ozuna
- Rauw Alejandro
Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo
- Baby Rasta & Gringo
- Gente de Zona
- Jowell & Randy
- W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
- Wisin & Yandel
Canción Latin Rhythm del Año
- Bizarrap & Daddy Yankee — “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
- Feid — “Se Lo Juro Mor”
- J Balvin & Jay Wheeler — “Si Te Vas”
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta — “LA VILLA”
- W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums — “5 Estrellas (W Sound 23)”
Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum Top Latin Rhythm del Año
- Beéle — BORONDO
- Jay Wheeler — La Voz Favorita
- Omar Courtz — Por Si Mañana No Estoy
- Rauw Alejandro — Cosa Nuestra: Capítulo 0
- Victor Mendivil — Tutankamon
Top Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año
- 5020
- Interscope Capitol
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
8. Compositores, productores y editoras
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Editorial del Año
- Risamar Publishing, BMI
- RSM Publishing, ASCAP
- Street Mob ENT, BMI
- Universal Music Corp., ASCAP
- Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI
Productor del Año
- Ernesto “Neto” Fernández
- Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
- MAG
- Peso Pluma
- Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
9. Nueva categoría: Artista de los Fans
- Peso Pluma
- Tito Double P
- Fuerza Regida
- Karol G
- Prince Royce