Quevedo y Ptazeta unen fuerza canaria en 'Cuica', su primera colaboración

Cuica ya se ha convertido en un himno canario con Quevedo y Ptazeta , que se unen por primera vez para hacerle una nueva oda a gran Canarias.

Quevedo continúa expandiendo su presencia canaria, y esta vez lo hace junto a Ptazeta. El artista se ha unido a la rapera para lanzar su primera colaboración juntos, Cuica.

Ptazeta y Quevedo son dos de los mayores exponentes de la música urbana nacidos en Gran Canaria, peor hasta ahora no se habían unido en una colaboración de lo más pedida por parte de sus fans. Y qué mejor manera de demostrar sus raíces que llamando Cuíca al tema, un término canario que se utiliza para denominar a un tipo de chica, tal y como los protagonistas describen: "La típica chiquilla peligrosa que va de santa y luego te la pega to' fuerte".

Así, el baifo y la cuica lanzan un featuring para hacer bailar y disfrutar este verano. Y es que este tema de reggaetón mezclado con dembow está producido por Juacko (colaborador habitual de Ptazeta) y Garabatto, vinculado también al sonido de Quevedo.

La jerga canaria se apodera de Cuica, siguiendo con el estilo de Quevedo en sus último proyectos, a la vez que con la esencia de Pta Zeta.

Letra de 'Cuica'

Tú está' cuica

Dice que ya no fuma, pero pica

El culo grande y la cintura chiquitita

Tú está' hecha de sal y arena por la forma en que te me pega'

Todos saben que tú está' buena y va' a estar cuica

Se hace la que no, pero busca que se lo mamen

Que está' cuica

Tú está' cuica

Si sale pa' la calle es pa' que to' el mundo mire

Tú ere' una urguetera, baby, pa' que la intimide

Y con esa cinturita no existe hombre que se te vire

Ella es la que la tiene, no hay nadie que se la quite

Ma-mami, yo soy El Baifo, yo no lo temo al novio de tu amiga (no, no)

Vamo' a perrear lentito, cosquillita' en tu barriga

Siente el mariposeo como que está' poseída

Baila, baila y se motiva, baila, baila y se motiva

Emprenda'o y no soy empresario, ya me contaron tu historia en el barrio (tu-tu-tu)

Tú los mata', bae, como una 9, te la pasa' en la calle sin horario

Y a mí me gustan mala', mala', mala', mala', mala', mala', más mala' como tú

Y en mi combo toditos son malo', malo', malo', malo', otra no es como tú

Tú, tú, tú está' cuica

Dice que ya no fuma, pero pica

El culo grande, la cintura chiquitita

Tú está' hecha de sal y arena por la forma en que te me pega'

Todos saben que tú está' buena y va' a estar cuica

Se hace la que no, pero busca que se lo mamen

Tú está' cuica

Tú está' cuica

Y si tú fuera' chocolate

Yo te guardaría del Sol pa' que no te derrita'

Tú 'tá pa' lengua hasta que te derrita' (el diablo)

Y si tú fuera' chocolate

Yo un bate, bate que bate, me lo salpica

Esa fuente esde agua bendita

Ese güevo quiere–

Baifo, que Dios me las guarde cuando llegan a casa

Sin mami y papi no hay perreo

Hoy van a misa los ateo'

Chingas tú, chingo yo, chinga el feo

Ma, que te esbarateo, vámonos del plaza a casa ateo'

Con las gafas tan tinteá' que ni los veo

Y dame de eso, que voy pa'trá'

Con el–Con el flow del ghetto pa' darte tureo

No me mire' así, que te doy un meneo

Sí, voy pa'trá'

Si tú–Si tú cumple', yo te cumplo tus deseo'

'Tás pa' algo má' que echarno' un bailoteo

Pa' be–Pa' besarte, pa' comerte

Baby, pa' agarrarte, por detrás romperte

Ma, tú tranquila, que llegaron los fuerte'

No lo digo yo, lo dicen los reporte'

Okey, okey, pa' besarte, mm, pa' comerte

Ey, baby, agarrarte, por detrás romperte

Tú tranquila, que llegaron los fuerte'

No lo digo yo, lo dicen los reporte' (rra)

El Baifo, sí el chiquillo

Pa' nosotro' hacer dinero es deporte

Wuh

Okey

Con Ptazeta, la mm, ja

Ya tú sabe' quién es

Oye, ah

Bañaderos, Arucas, San Andrés

Cardones, San Felipe, Santidad, Juan XXIII, ja

Ah, cómo no, y bañito en el Burguillo, ¿qué lo que? Eh