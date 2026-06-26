Quevedo y Ptazeta unen fuerza canaria en 'Cuica', su primera colaboración
Cuica ya se ha convertido en un himno canario con Quevedo y Ptazeta, que se unen por primera vez para hacerle una nueva oda a gran Canarias.
Quevedo continúa expandiendo su presencia canaria, y esta vez lo hace junto a Ptazeta. El artista se ha unido a la rapera para lanzar su primera colaboración juntos, Cuica.
Ptazeta y Quevedo son dos de los mayores exponentes de la música urbana nacidos en Gran Canaria, peor hasta ahora no se habían unido en una colaboración de lo más pedida por parte de sus fans. Y qué mejor manera de demostrar sus raíces que llamando Cuíca al tema, un término canario que se utiliza para denominar a un tipo de chica, tal y como los protagonistas describen: "La típica chiquilla peligrosa que va de santa y luego te la pega to' fuerte".
Así, el baifo y la cuica lanzan un featuring para hacer bailar y disfrutar este verano. Y es que este tema de reggaetón mezclado con dembow está producido por Juacko (colaborador habitual de Ptazeta) y Garabatto, vinculado también al sonido de Quevedo.
La jerga canaria se apodera de Cuica, siguiendo con el estilo de Quevedo en sus último proyectos, a la vez que con la esencia de Pta Zeta.
Letra de 'Cuica'
Tú está' cuica
Dice que ya no fuma, pero pica
El culo grande y la cintura chiquitita
Tú está' hecha de sal y arena por la forma en que te me pega'
Todos saben que tú está' buena y va' a estar cuica
Se hace la que no, pero busca que se lo mamen
Que está' cuica
Tú está' cuica
Si sale pa' la calle es pa' que to' el mundo mire
Tú ere' una urguetera, baby, pa' que la intimide
Y con esa cinturita no existe hombre que se te vire
Ella es la que la tiene, no hay nadie que se la quite
Ma-mami, yo soy El Baifo, yo no lo temo al novio de tu amiga (no, no)
Vamo' a perrear lentito, cosquillita' en tu barriga
Siente el mariposeo como que está' poseída
Baila, baila y se motiva, baila, baila y se motiva
Emprenda'o y no soy empresario, ya me contaron tu historia en el barrio (tu-tu-tu)
Tú los mata', bae, como una 9, te la pasa' en la calle sin horario
Y a mí me gustan mala', mala', mala', mala', mala', mala', más mala' como tú
Y en mi combo toditos son malo', malo', malo', malo', otra no es como tú
Tú, tú, tú está' cuica
Dice que ya no fuma, pero pica
El culo grande, la cintura chiquitita
Tú está' hecha de sal y arena por la forma en que te me pega'
Todos saben que tú está' buena y va' a estar cuica
Se hace la que no, pero busca que se lo mamen
Tú está' cuica
Tú está' cuica
Y si tú fuera' chocolate
Yo te guardaría del Sol pa' que no te derrita'
Tú 'tá pa' lengua hasta que te derrita' (el diablo)
Y si tú fuera' chocolate
Yo un bate, bate que bate, me lo salpica
Esa fuente esde agua bendita
Ese güevo quiere–
Baifo, que Dios me las guarde cuando llegan a casa
Sin mami y papi no hay perreo
Hoy van a misa los ateo'
Chingas tú, chingo yo, chinga el feo
Ma, que te esbarateo, vámonos del plaza a casa ateo'
Con las gafas tan tinteá' que ni los veo
Y dame de eso, que voy pa'trá'
Con el–Con el flow del ghetto pa' darte tureo
No me mire' así, que te doy un meneo
Sí, voy pa'trá'
Si tú–Si tú cumple', yo te cumplo tus deseo'
'Tás pa' algo má' que echarno' un bailoteo
Pa' be–Pa' besarte, pa' comerte
Baby, pa' agarrarte, por detrás romperte
Ma, tú tranquila, que llegaron los fuerte'
No lo digo yo, lo dicen los reporte'
Okey, okey, pa' besarte, mm, pa' comerte
Ey, baby, agarrarte, por detrás romperte
Tú tranquila, que llegaron los fuerte'
No lo digo yo, lo dicen los reporte' (rra)
El Baifo, sí el chiquillo
Pa' nosotro' hacer dinero es deporte
Wuh
Okey
Con Ptazeta, la mm, ja
Ya tú sabe' quién es
Oye, ah
Bañaderos, Arucas, San Andrés
Cardones, San Felipe, Santidad, Juan XXIII, ja
Ah, cómo no, y bañito en el Burguillo, ¿qué lo que? Eh