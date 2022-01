Quién es Leroy Sánchez, el compositor del 'SloMo' de Chanel, y otras canciones que ha escrito

Te interesa Qué dice la letra de 'SloMo', la canción con la que Chanel representará a España en Eurovisión 2022

Con su victoria en el Benidorm Fest, Chanel ha conseguido un billete directo para viajar a Turín el próximo mes de mayo.

La cantante cubana, que vive desde los cuatro años en España, participará en Eurovisión con SloMo, un tema de base y ritmos latinos que supone la propuesta más urbana que nuestro país ha enviado al certamen eurovisivo.

Su puesta en escena y una preparada coreografía son los puntos fuertes de la canción, que fue elegida como ganadora del Benidorm Fest con 96 votos, superando así a las favoritas del público, Rigoberta Bandini (91 puntos) y Tanxugueiras (90 puntos).

A pesar del revuelo formado tras conocerse su victoria, no cabe duda de que Chanel tiene el talento necesario para defender una actuación así. Las dificultades de bailar y cantar a la vez mientras clava los innumerables pasos de una rebuscada coreografía son numerosas, pero su amplia experiencia en musicales y teatro le han dado las tablas necesarias para poner a bailar a Europa al ritmo de SloMo.

Quién es el compositor de SloMo, Leroy Sánchez

SloMo es una composición creada por Leroy Sánchez, un joven alavés de 30 años que comenzó en la música de manera autodidacta. Aprendió a tocar la guitarra y el piano por su cuenta y con 15 años ya había publicado su primer cover en Youtube.

Colgar sus vídeos caseros en la plataforma de vídeo le abrió las puertas a un público que cada vez se interesaba más por su música. A día de hoy lleva más de 10 años en Youtube y acumula 4,3 millones de suscriptores.

No pertenece a ninguna compañía discográfica pero sí ha publicado varios sencillos y EPs, como los que grabó en Miami con el productor Jim Jonsin, Little Dancer y By my Side.

Su EP debut llegó en 2017, Elevated, y gracias a él pudo dar varios conciertos tanto en territorio nacional como en el extranjero. Además, estuvo nominado a los Premios Juventud en 2016 y dos veces a los Teen Choice Award, tanto al de Mejor Estrella de Internet, en 2017 y en 2016 al de De Cover a Cover.

Durante los últimos años ha seguido componiendo y publicando temas propios. Su último EP, Out my way, se publicó el pasado noviembre y cuenta con cinco canciones en inglés: Out my way, Proud, River lie ,Save this love y Stay for a while.

Además de música propia, Leroy Sánchez versiona innumerables temas, algunos tan conocidos como el Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes.

Escribió Voy a Quedarme de Blas Cantó

Además de ser un gran intérprete, Leroy Sánchez destaca en su faceta como compositor. Es el responsable de haber escrito Voy a quedarme, la balada con la que Blas Cantó se subió al escenario en la última edición de Eurovisión. Una letra conmovedora que homenajea y recuerda a la abuela de Blas Cantó.

El tema tiene una adaptación al inglés, I'll Stay, realizada por el propio Leroy, quien además publicó en YouTube y plataformas digitales sus dos versiones de ambas canciones.

Su conexión con Chanel

"Te quiero Leroy Sánchez", exclamaba Chanel pocos segundos después de proclamarse ganadora del Benidorm Fest mientras levantaba el micrófono de bronce.

La cantante tardó poco en agradecer su victoria a todos los que habían trabajado en la candidatura eurovisiva, querido tener un reconocimiento para el compositor de la canción.

En sus redes sociales, Sánchez se mostraba entusiasmado con la participación de Chanel con su tema. "Ha nacido una estrella", decía junto a una foto de la artista.

Otros artistas con los que ha trabajado

Malú, Antonio José, Alex Ubago o Pitbull son algunos de los artistas que tienen en su haber canciones escritas y firmadas por Leroy Sánchez.

Invisible, Ciudad de papel, Contradicción y Cantaré son algunos de los temas que Sánchez ha escrito para Malú.

Lamenta las críticas a Chanel: "Esto se está pasando de rosca"

Tras el revuelo formado durante este fin de semana y las innumerables críticas y comentarios que se han vertido sobre la victoria de Chanel en el Benidorm Fest, el compositor ha compartido una captura de pantalla en la que se palpa la preocupación de su familia por esta situación que está viviendo.

"Llama luego a mamá o papá que están un poco preocupados por saber cómo estás. Que fuerte todo lo que dicen", le escribía su hermana.

"Esto se está pasando de rosca. He lidiado con hate desde que empecé en redes en 2007 y en mi vida he visto cosa similar. Estoy bien, pero por favor, cuidad a CHANEL conmigo", escribía el joven compositor en Twitter.