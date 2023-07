¿Quién es Wet Leg?: conoce a las teloneras de los conciertos de Harry Styles

Wet leg es un grupo de rock indie que acompaña a Harry Stylesdesde 2023 como telonero de su gira Love on Tour. Sus integrantes, Rhian Teasdale, y Hester Chamber, son las encargadas de abrir los shows en la gira del cantante.

El dúo cubre los puestos de cantante principal, guitarra acompañante, guitarrista principal y de los coros pero en la gira cuentan con un apoyo adicional de otros instrumentos como el bajo, batería o sintetizador.

Cómo comenzó Wet Leg

Platform One College of Music juntó a Teasdale y a Chambers en 2009 en clase. Tras 10 años siendo amigas, fundaron Wet Leg, el grupo que actualmente acompaña al exmiembro de One Direction en su gira.

Sus dos primeros sencillos no tardaron en llamar la atención. Chaise longue y Wet dream consiguieron millones de reproducciones y ahí comenzó su fama.

Videoclip Wet Dream

En 2022 estuvieron presentando su primer álbum por Reino Unido y ese mismo año el grupo amplió horizontes para ser la banda de apoyo del británico en Nueva Zelanda y Australia en su gira de 2023.

De donde viene su nombre

Aunque han dado varias versiones sobre por qué decidieron llamarse Wet Leg, en la última explicación en abril de 2022 dijeron que tenía que ver con el lugar donde crecieron. En una entrevista para Diffus aclaraban que Wet Leg es una manera de denominar a la gente de fuera de Isla de Wight donde ambas se criaron.

Al llegar a la isla, los foráneos se mojaban las piernas cuando bajaban del barco por lo que los lugareños fácilmente identificaban que acababan de cruzar el Solent.

Entrevista a Wet Leg

Wet leg ha recibido varios premios por su música. A principios de 2023 ganaron las categorías de Mejor Artista Nuevo y Grupo del Año en los Brit Awards.

Chaise Longue en directo en los Brit Awards

Unos meses más tarde, en la 65ª Entrega Anual de los Premios Grammy de 2023 recibieron dos de los tres Grammys a los que estaban nominadas, Mejor Interpretación de Música Alternativa y Mejor Álbum de Música Alternativa.

Wet Leg en España

El miércoles 12 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelon y el 14 de julio en el escenario del Mad Cool en Madrid, Wet Leg llega a España.

Los conciertos de la banda comenzarán a las 20.30 y durarán una hora aproximadamente hasta que a las 21.45 Harry sale al escenario.