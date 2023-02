Quiénes fueron los presentadores del Benidorm Fest 2022

El Benidorm Fest 2023 no puede estar mejor presentado gracias a Inés Hernand, Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez. Sin embargo, no son los mismos que estuvieron al frente el año pasado. Descubre quién fueron.

El Benidorm Fest celebra su segunda edición cargada de emoción, entusiasmo y mucho talento. Los 18 aspirantes se han dejado la piel con los ensayos y respectivas actuaciones, por lo que todos saldrán de la ciudad alicantina con mucha satisfacción y miles de fans nuevos.

Aunque una gala no sería nada sin las personas que la presentan, que este año han sido Inés Hernand, Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez, sin embargo, en 2022 no fueron ellos los que se dirigieron este evento.

Concretamente, la única que ha repetido ha sido la cómica, que estuvo acompañada de Alaska y Máximo Huerta.

Inés Hernand

Inés Hernand es una joven madrileña que ganó popularidad en redes por criticar la precariedad laboral, algo que hizo que muchas personas se sintieran identificadas con ella y comenzaran a seguirla.

Gran parte de su éxito viene también por Andrea Compton, ya que son amigas y han colaborado juntas en varios proyectos. Llegaron a escribir un libro autobiográfico, Que el fin del mundo te pille de risas, en el que relatan las inquietudes de la adolescencia. Actualmente, presentan el podcast Dulces y saladas. Lo presentan como "un podcast sin pelos en la lengua en el que la única condición es hablar sin tapujos y sin-vergüenza".

También ha conducido Gen Playz, un espacio de debate en el que tenía de compañero a Darío Eme Hache. El programa, que abordaba desde la cercanía los asuntos que interesan a jóvenes y adolescentes que nacieron a finales de los noventa, recibió el Ondas en 2021.

Mantiene una relación con Adrià Salas, cantante y compositor de La Pegatina. Oficializaron su relación en septiembre de 2020, pero nunca han dicho cuánto tiempo llevan juntos.

Máximo Huerta

Máximo Huerta ha llegado a ser uno de los periodistas más polifacéticos del país, llegando incluso a ser ministro. Su trayectoria profesional empezó en emisoras y pronto compaginó las ondas con la prensa escrita, trabajando en Valencia 7 días y Las Provincias.

Máximo saltó a la pantalla en 1997 cuando se incorporó a la cadena de televisión autonómica Canal 9, donde presentó los informativos. Tres años más tarde pasó a la televisión nacional, estuvo cinco años en los informativos y de ahí pasó a estar 10 en El programa de Ana Rosa. Lo dejó en 2015 y en 2016 se convirtió en presentado de Destinos de película, que tuvo solo una temporada.

El 6 de junio de 2018 la vida de Máximo Huerta dio un giro de 180 grados cuando fue nombrado ministro de Cultura y Deporte de España por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una semana más tarde presentó su dimisión a raíz del escándalo causado por haber defraudado más de 200.000 euros a Hacienda entre 2006 y 2008. "Me voy para que el ruido de la jauría no parta el proyecto de Sánchez", dijo en su rueda de prensa de despedida.

Actualmente, tiene un programa de televisión en A Punt y ha abierto una librería en Buñol (su pueblo) llamada La librería de Dª Leo, un nombre que le puso en honor a su perra. Tal y como reveló en una entrevista, "el cariño que da una mascota es similar al que da un libro".

La lleva junto a su actual novio Juan Castillo. No han contado cuanto llevan juntos, sin embargo, en varias entrevistas en televisión desde 2018 ya iba soltando pequeños detalles e incluso llegar a decir: "Si me preguntas si como te digo que sí, si me preguntas si duermo te digo que sí, si me preguntas si estoy enamorado también te digo que sí".

En 2022, la pareja se mudó a Buñol, el pueblo natal de Máximo, no solo por ser un lugar importante para el periodista, sino porque ambos son amantes del mar y este era el sitio perfecto para llevar una vida tranquila.

Alaska

Este perfecto trío termina con Alaska, una cantante símbolo de la Movida Madrileña. En los 80, presentó Alaska y Dinarama, la nueva agrupación musical que alcanzó gran popularidad cuando se editó la canción, Deseo carnal. Aunque, su gran triunfo llegó cuando sacaron ¿A quién le importa?, una canción que el colectivo LGTBIQ+ acogió como himno, y que se convirtió en un emblema que lucha por la libertad y la independencia individual al margen de los prejuicios.

En los años noventa, Alaska y Nacho Canut se volvieron a unir y formaron su propio grupo, Fangoria. Después de su primera aparición en una fiesta de Halloween en octubre de 1989, firmaron un primer contrato y fue a principios de 1991 cuando publicaron su álbum debut, Salto mortal.

Además de la música, la mexicana es capaz de desenvolverse en otros formatos: series, películas y programas de televisión.

Al hablar de Alaska es casi imposible no hablar de Mario Vaquerizo, su pareja desde hace 23 años. Se conocieron en 1999 cuando un joven Mario Vaquerizo comenzó a trabajar en la discográfica Subterfuge, donde se encargó de promocionar bandas como Fangoria.

Después de un concierto en la Sala Bikini de Barcelona, el vocalista del grupo Las Nancys Rubias se lanzó a besar a la cantante y tan solo seis meses después de ese primer momento Mario le pidió matrimonio. La pareja se casó por primera vez en Las Vegas (Estados Unidos) en una ceremonia donde ella iba vestida de Dolly Parton y él, de Elvis Presley.

Alaska ha aparecido en multitud de tertulias políticas, lo que ha generado un gran debate sobre la postura de la artista. Ella misma aclaró las dudas en una entrevista con Risto Mejide al asegurar no sentirse representada por ningún partido. "Si fuera totalmente fiel a mí misma, no podría votar a ninguno, porque en todos hay cosas que no soy yo. Con el que me siento cómoda en un aspecto me echa para atrás en otro", aseguró.