Rigoberta Bandini: "El principio de 'Ay Mamá' era 'tú que sacaste por tu coño mi cabeza"

Sin duda alguna, Rigoberta Bandini fue una de las indiscutibles favoritas del Benidorm Fest, quedando en segunda posición tras Chanel. Una experiencia que ha cambiado su vida por completo en cuestión de semanas, tal como ha explicado en una entrevista con Manuel Jabois para El País.

Paula Ribó —nombre real de Rigoberta Bandini— ha confesado que estaba muy nerviosa al subirse al escenario. A diferencia de un concierto, en esa ocasión tan solo tenía tres minutos para convencer al público de su propuesta y no podía permitirse perder energía.

"En la semifinal, al principio de la canción, me sentía muy desafinada. No era capaz de afinar bien. Por los nervios y porque me quedaba muy grave, y venía de una sinusitis muy heavy", ha confesado. Además, a la artista le falló el in-ear (el pinganillo) en mitad de la actuación y no podía escucharse a sí misma con claridad.

Aún así, el recuerdo que tiene de esta experiencia es muy positivo, aunque toda la polémica que se generó con Chanel le resultó "agridulce". "En la gala había muchísimos eurofans que, cuando ganó Chanel, empezaron a corear 'Rigoberta, Rigoberta'. Por un lado pensaba: 'Guau, qué fuerte, toda esa gente está conmigo', pero a la vez me sabía muy mal: era muy incómodo", ha explicado, añadiendo: "Pensé que ni Chanel era culpable de esto ni nosotras".

La primera versión de 'Ay Mamá': más 'punki'

Ay Mamá, el tema que presentó en su candidatura, se ha convertido en todo un himno que gusta a personas de todas las edades. Sin embargo, Paula ha confesado que la primera versión de la canción, que empezó a escribir hace seis años, era algo más explícita: "El principio era: “Tú que has sacado por tu coño mi cabeza / Perdóname antes de empezar por ser grosera".

El motivo por el que modificó la letra, fue porque sabía que con esa letra no la seleccionarían para el Benidorm Fest, y porque ahora mismo se encuentra en otro punto en el que no le apetece empezar una canción así. "Me apetece que sea una canción universal que puedan escuchar los niños, las madres y las abuelas, y si sale de inicio la palabra 'coño'…", ha explicado.

Su experiencia con el LSD

Otra de las canciones más populares de Rigoberta Bandini es Too many drugs, incluida en la banda sonora de Veneno. A propósito de este tema, Jabois le pregunta sobre su experiencia con las drogas, en concreto con el LSD. "Yo no he tenido muchas experiencias con el ácido, pero una de las que tuve fue muy reveladora. Conecté con cosas muy importantes, incluso después de ese viaje cambié", ha relatado la artista, asegurando que le conectó con algo muy "poderoso" y que le parece una herramienta "muy potente".

Por otro lado, ha querido matizar que esa fue su experiencia y que n ningún caso quiere hacer apología del consumo de drogas.